Все що треба знати про новий біатлонний сезон: шанси України, фаворити, де дивитися

Біатлонний сезон-2021/2022 розпочнеться вже 27-го листопада у шведському Естерсунді. Усе найважливіше про олімпійський сезон читайте у матеріалі Спорт 24.

Де дивитися біатлон в Україні

Телеканал "UA:Перший" підтвердив, що залишається офіційним транслятором біатлону в Україні і покаже сезон 2021/2022.

Варте уваги У IBU оголосили про зміну правил в біатлоні: чого слід очікувати у новому сезоні

Дивитися гонки у прямій трансляції можна на сайті "Суспільне спорт". Також перегляд гонок доступний на сайті IBU.

Окрім того, гонки транслюватиме канал "Євроспорт", який доступний на платформі MEGOGO.

Хто така Білосюк, повернення Петренко та Велепця

Перед новим сезоном словацький фахівець Юрай Санітра покинув жіночу команду й продовжить тренувати тільки чоловічу збірну України.

У попередньому сезоні Санітра працював в обох командах, але вирішив відмовитися від роботи з українськими дівчатами. Санітрі відверто не подобалося, що більшість українок мають особистих тренерів.

У жіночу збірну України повернувся словенський фахівець Урош Велепець. Він керував жіночою командою з 2015 до 2018 року. Після цього він був тренером чоловічої збірної Словенії та особистим тренером Юлії Джими.

Влітку титулована українська біатлоністка Олена Підгрушна вийшла заміж. Вона повідомила, що змінила прізвище на Білосюк. Тому не варто дивуватися, що в протоколах більше не буде "Олена Підгрушна".

За словами Велепця, на перших етапах Кубка світу виступлять шестеро українок:

Юлія Джима

Олена Білосюк

Валентина Семеренко

Віта Семеренко

Анастасія Меркушина

Ірина Петренко

Ірина Петренко повертається на Кубок світу після тривалої перерви. Востаннє вона виступала на такому рівні у 2017 році. Петренко вимушено взяла паузу після сезону-2017/2018. Тоді в українки виникли проблеми з колінами. Тепер вона переконує, що справи в неї набагато краще.

Для тих, кого дивує прізвище Петренко – нагадаємо, що йдеться про Ірину Варвинець. Вона змінила прізвище після того, як вийшла заміж. Слід звернути увагу, що Ірина повертається у біатлон після декрету.

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Щодо чоловічої команди, то на першому етапі Кубка світу виступлять:

Дмитро Підручний

Богдан Цимбал

Антон Дудченко

Андрій Доценко

Денис Насико

. Для Насико етап у Швеції стане дебютом у рамках Кубку світу.

Збірна України опинилася у скрутному становищі перед новим сезон. Проблема в тому, що в нашій команді стався спалах коронавірусу.

Артем Прима, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко та Артем Тищенко продовжують підготовку до сезону в Норвегії. Вони можуть взяти участь у другому етапі, який також відбудеться в Естерсунді.

Натомість у збірній України повідомили про проблеми зі здоров’ям у Сергія Семенова. Наразі немає інформації, чи зможе Семенов виступити у цьому сезоні.

Прогноз для збірної України

Попередній сезон, м’яко кажучи, був невдалим для збірної України. Однією з причин стала невдала підготовка. Українські спортсмени не могли тренуватися за кордоном через карантинні обмеження. Тому форму набирали упродовж сезону.

У 2021 році ситуація краща, адже карантинні обмеження пом’якшили й українці змогли вибирати, де готуватися до сезону. Інша проблема – спалах коронавірусу у чоловічій команді. Вкрай складно спрогнозувати, як це позначиться на результатах чоловіків.

Ймовірно, позитивно вплине на жіночу команду повернення Уроша Велепця, який добре знайомий з нашими дівчатами. Водночас його повернення дозволить Юраю Санітрі зосередитися на чоловічій команді.

Під керівництвом Санітри Дмитро Підручний став першим українцем в історії, який виграв на чемпіонаті світу. Також під його орудою чоловіча команда почали демонструвати пристойні результати в естафеті.

У збірній України протягом останніх років не приховували, що ціль команди – Олімпіада в Пекіні. Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак постійно заявляв, що підготовка команди заточена під результат на Іграх 2022.

Але на новий біатлонний сезон варто дивитися не тільки в контексті результатів на Олімпіаді, що загалом дуже важливо. Слід звернути увагу на підготовку резерву на наступні роки.

Олімпіада в Пекіні стане відправною точкою зміни поколінь у збірній України. Сестри Семеренко, Олена Білосюк, Артем Прима, Сергій Семенов – немолоді спортсмени за біатлонними мірками. Тому для них сезон-2021/2022 може стати останнім на високому рівні.



Юлія Джима / Фото Getty Images

Наприкінці минулого сезону Прима говорив, що чемпіонат світу-2021, мабуть, останній у його кар’єрі. Володимир Бринзак відверто заявляв, що сестри Семеренко отримали останній шанс.

Уже цього сезону високих результатів потрібно чекати від Анастасії Меркушиної, Дарії Блашко, Антона Дудченка, Богдана Цимбала та Руслана Ткаленка. Саме ці біатлоністи повинні стати лідерами збірної. Їх виступ у цьому сезоні покаже перспективи Україна на найближчі 4 роки.

У 2021 році вести за собою команду, ймовірно, будуть Дмитро Підручний та Юлія Джима. Саме вони в останні роки демонструють більш-менш стабільні результати. Джима два роки поспіль претендувала на малий Кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонк, а Підручному вдавалося нав'язувати боротьбу більш іменитим суперникам.

У Кубку націй завданням чоловічої команди буде потрапляння у топ-10. Наші хлопці впоралися з ним у минулому сезоні, проте цього разу буде складніше. Причина – втрата Артема Прими на старті сезону. Прима та Підручний принесли значну частину очок для збірної України в заліку Кубку націй.

Щодо жіночої збірної України, то потрапляння у топ-10 – це завдання мінімум. Команді Велепця цілком до снаги поборотися за топ-5. Окрім Джими, варто розраховувати на позитивні результати від Петренко та Блашко. Остання у минулому сезоні дебютувала за нашу збірну й демонструвала хороший рівень біатлону.

Фаворити сезону

Сезон-2021/2022 особливий, адже олімпійський. Для багатьох вікових біатлоністів це останній шанс виграти медаль на Олімпійських іграх. На відміну від чемпіонату світу, який відбувається щороку (крім олімпійського сезону), Олімпіада проводиться одного разу на 4 роки.

Більшість біатлоністів використовуватимуть сезон, щоб якнайкраще підійти до Олімпіади. Попри це боротьба у загальному заліку Кубка світу обіцяє бути гарячою.

У попередньому сезоні несподівано "вистрілив" норвежець Стурла Холм Легрейд. Він до останньої гонки вів боротьбу за великий Кришталевий глобус з Йоганнесом Тінгнесом Бьо. У підсумку досвідченіший Бьо вирвав перемогу.



Йоганнес Бьо / Фото Getty Images

Та, набравшись досвіду, Легрейд може знову кинути виклик Бьо. У букмекерській компанії Favbet вважають, що саме ці два норвежці поведуть боротьбу за перемогу у загальному заліку. Перемогу Бьо букмекери оцінили коефіцієнтом 1,45. Натомість дебютний великий Кришталевий глобус для Легрейда оцінений коефіцієнтом 4,25.

У жіночому заліку букмекери також очікують протистояння між норвежками Тіріль Екхофф та Марте Олсбю Ройзеланд. На другу поспіль перемогу Екхофф у загальному заліку букмекери пропонують коефіцієнт 2,25. Шанси Олсбю оцінені коефіцієнтом 4,50.

Не варто списувати з рахунків шведку Ханну Еберг, яка помітно покращила результати у минулому сезоні. Її перемогу в загальному заліку оцінено коефіцієнтом 7. Також порох у порохівницях має досвідчена італійка Доротея Вірер. На її звитягу букмекери дають коефіцієнт 9.

Невідомий Китай

Фанати Уле-Ейнара Б'єрндалена знову зможуть побачити у трансляціях легендарного біатлоніста. Щоправда, Б'єрндален представлятиме не Норвегію і навіть не змагатиметься на трасі.

Уле-Ейнар очолює збірну Китаю. На чолі китайців норвежець працює зі своєю дружиною, видатною білоруською біатлоністкою Дар'єю Домрачевою.



Б'єрндален везе збірну Китаю на Олімпіаду / Фото instagram.com/oleeinarbjorndalen

Китайська збірна – справжня загадка перед новим сезоном.

По-перше, через пандемію коронавірусу з березня 2020 року китайські біатлоністи не виступали на міжнародних змаганнях.

По-друге, чи зміг Б'єрндален щось змінити у китайській команді.

Перед сезоном-2021/2022 збірна Китаю тренувалася у Європі. Та навряд чи цей факт якось вплинув на підготовку команди. Старт сезону буде важливим для команди, щоб здобути якнайбільшу квоту на домашню для Китаю Олімпіаду в Пекіні.

Календар сезону-2021/2022

Біатлонний сезон-2021/2022 складається з 9 етапів Кубка світу. Посеред сезону відбудуться Олімпійські ігри в Пекіні, які у 2022 році замінять чемпіонат світу.

Естерсунд (Швеція): 27 – 28 листопада 2021

27 листопада

Індивідуальна гонка (жінки) – 12:45

Індивідуальна гонка (чоловіки) – 16:00

28 листопада

Спринт (жінки) – 12:00

Спринт (чоловіки) – 14:45

Естерсунд (Швеція): 2 листопада – 5 грудня 2021

2 грудня

Спринт (жінки) – 14:45

Спринт (чоловіки) – 17:30

4 грудня

Гонка переслідування (жінки) – 14:00

Естафета (чоловіки) – 16:10

5 грудня

Естафета (жінки) – 13:35

Гонка переслідування (чоловіки) – 16:15

Хохфільцен (Австрія): 10 – 12 грудня 2021

10 грудня

Спринт (чоловіки) – 12:25

Спринт (жінки) – 15:15

11 грудня

Гонка переслідування (чоловіки) – 13:15

Естафета (жінки) – 15:15

12 грудня

Естафета (чоловіки) – 12:45

Гонка переслідування (жінки) – 15:30

Ансі (Франція): 16 – 19 грудня 2021

16 грудня

Спринт (жінки) – 15:15

17 грудня

Спринт (чоловіки) – 15:15

18 грудня

Гонка переслідування (жінки) – 14:00

Гонка переслідування (чоловіки) – 16:00

19 грудня

Мас-старт (жінки) – 13:45

Мас-старт (чоловіки) – 15:45

Обергоф (Німеччина): 6 – 9 січня 2022

6 січня

Спринт (чоловіки) – 15:15

7 січня

Спринт (жінки) – 15:15

8 січня

Змішана естафета – 13:15

Одиночна змішана естафета – 15:45

9 січня

Гонка переслідування (чоловіки) – 13:30

Гонка переслідування (жінки) – 15:45

Рупольдинг (Німеччина): 12 – 16 січня 2022

12 січня

Спринт (жінки) – 15:30

13 січня

Спринт (чоловіки) – 15:30

14 січня

Естафета (жінки) – 15:30

15 січня

Естафета (чоловіки) – 15:30

16 січня

Гонка переслідування (жінки) – 13:45

Гонка переслідування (чоловіки) – 15:45

Антхольц (Італія): 20 – 23 січня 2022

20 січня

Індивідуальна гонка (чоловіки) – 15:15

21 січня

Індивідуальна гонка (жінки) – 15:15

22 січня

Мас-старт (чоловіки) – 13:50

Естафета (жінки) – 16:00

23 січня

Естафета (чоловіки) – 13:15

Мас-старт (жінки) – 16:15

Олімпійські ігри. Пекін (Китай): 5 – 19 лютого 2022

5 лютого

Змішана естафета – 11:00

7 лютого

Індивідуальна гонка (жінки) – 11:00

8 лютого

Індивідуальна гонка (чоловіки) – 10:30

11 лютого

Спринт (жінки) – 11:00

12 лютого

Спринт (чоловіки) – 11:00

13 лютого

Гонка переслідування (жінки) – 11:00

Гонка переслідування (чоловіки) – 12:45

15 лютого

Естафета (чоловіки) – 11:00

16 лютого

Естафета (жінки) – 09:45

18 лютого

Мас-старт (чоловіки) – 11:00

19 лютого

Мас-старт (жінки) – 11:00



Тіріль Екхофф / Фото Getty Images

Контіолахті (Фінляндія): 3 – 6 березня 2022

3 березня

Естафета (жінки) – 15:30

4 березня

Естафета (чоловіки) – 15:30

5 березня

Спринт (жінки) – 13:45

Спринт (чоловіки) – 16:30

6 березня

Гонка переслідування (жінки) – 13:45

Гонка переслідування (чоловіки) – 15:40

Отепя (Естонія): 7 – 13 березня

10 березня

Спринт (чоловіки) – 15:30

11 березня

Спринт (жінки) – 15:30

12 березня

Мас-старт (чоловіки) – 14:00

Мас-старт (жінки) – 16:15

13 березня

Змішана естафета – 13:30

Одиночна змішана естафета – 16:15

Хомленколлен (Норвегія): 14 – 20 березня 2022

17 березня

Спринт (жінки) – 16:45

18 березня

Спринт (чоловіки) – 16:45

19 березня

Гонка переслідування (жінки) – 13:50

Гонка переслідування (чоловіки) – 16:00

20 березня

Мас-старт (жінки) – 13:50

Мас-старт (чоловіки) – 16:00