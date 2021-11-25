Все что нужно знать о новом биатлонном сезоне: шансы Украины, фавориты, где смотреть

Биатлонный сезон-2021/2022 начнется уже 27 ноября в шведском Эстерсунде. Все самое важное об олимпийском сезоне читайте в материале Спорт 24.

Где смотреть биатлон в Украине.

Телеканал "UA:Перший" подтвердил, что остается официальным транслятором биатлона в Украине и покажет сезон 2021/2022.

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Смотреть гонки в прямой трансляции можно на сайте "Суспільне спорт". Также просмотр гонок доступен на сайте IBU.

Кроме того, гонки будет транслировать канал "Евроспорт", который доступен на платформе MEGOGO.

Кто такая Билосюк, возвращение Петренко и Велепца

Перед новым сезоном словацкий специалист Юрай Санитра покинул женскую команду и продолжит тренировать только мужскую сборную Украины.

В прошлом сезоне Санитра работал в обеих командах, но решил отказаться от работы с украинскими девушками. Санитре откровенно не нравилось, что большинство украинок имеют личных тренеров.

В женскую сборную Украины вернулся словенский специалист Урош Велепец. Он руководил женской командой с 2015 по 2018 год. После этого он был тренером мужской сборной Словении и личным тренером Юлии Джимы.

Летом титулованная украинская биатлонистка Елена Пидгрушная вышла замуж. Она сообщила, что сменила фамилию на Билосюк. Поэтому не стоит удивляться, что в протоколах больше не будет "Елена Пидгрушная".

По словам Велепца, на первых этапах Кубка мира выступят шесть украинок:

Юлия Джима

Елена Билосюк

Валентина Семеренко

Вита Семеренко

Анастасия Меркушина

Ирина Петренко

Ирина Петренко возвращается на Кубок мира после продолжительного перерыва. В последний раз она выступала на таком уровне в 2017 году. Петренко вынужденно взяла паузу после сезона-2017/2018. Тогда у украинки возникли проблемы с коленями. Теперь она убеждает, что дела у нее гораздо лучше.

Для тех, кого удивляет фамилия Петренко – напомним, что речь идет об Ирине Варвинец. Она сменила фамилию после того, как вышла замуж. Следует обратить внимание на то, что Ирина возвращается в биатлон после декрета.

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Что касается мужской команды, то на первом этапе Кубка мира выступят:

Дмитрий Пидручный

Богдан Цымбал

Антон Дудченко

Андрей Доценко

Денис Насыко

. Для Насыко этап в Швеции станет дебютом в рамках Кубка мира.

Сборная Украины оказалась в затруднительном положении перед новым сезоном. Проблема в том, что в нашей команде произошла вспышка коронавируса.

Артём Прима, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко продолжают подготовку к сезону в Норвегии. Они могут принять участие во втором этапе, который также пройдет в Эстерсунде.

В сборной Украины сообщили о проблемах со здоровьем у Сергея Семенова. Пока нет информации, сможет ли Семенов выступить в этом сезоне.

Прогноз для сборной Украины

Предыдущий сезон, мягко говоря, оказался неудачным для сборной Украины. Одной из причин стала неудачная подготовка. Украинские спортсмены не могли тренироваться за границей из-за карантинных ограничений. Поэтому форму набирали в течение сезона.

В 2021 году ситуация лучше, ведь карантинные ограничения смягчились и украинцы смогли выбирать, где готовиться к сезону. Другая проблема – вспышка коронавируса в мужской команде. Крайне сложно спрогнозировать, как это отразится на результатах мужчин.

Вероятно, положительно повлияет на женскую команду возвращения Уроша Велепца, который хорошо знаком с нашими девушками. В то же время, его возвращение позволит Юраю Санитре сосредоточиться на мужской команде.

Под руководством Санитры Дмитрий Пидручный стал первым украинцем в истории, выигравшим на чемпионате мира. Также под его руководством мужская команда начала демонстрировать приличные результаты в эстафете.

В сборной Украины последние годы не скрывали, что цель команды – Олимпиада в Пекине. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак постоянно заявлял, что подготовка команды заточена под результат на Играх 2022 года.

Но на новый биатлонный сезон стоит смотреть не только в контексте результатов на Олимпиаде, что очень важно. Следует обратить внимание на подготовку резерва в последующие годы.

Олимпиада в Пекине станет отправной точкой смены поколений в сборной Украины. Сестры Семеренко, Елена Билосюк, Артем Прима, Сергей Семенов – возрастные спортсмены по биатлонным меркам. Поэтому для них сезон-2021/2022 может стать последним на высоком уровне.

Юлия Джима / Фото Getty Images

В конце прошлого сезона Прима говорил, что чемпионат мира-2021, пожалуй, последний в его карьере. Владимир Брынзак откровенно заявлял, что сестры Семеренко получили последний шанс.

Уже в этом сезоне высоких результатов следует ожидать от Анастасии Меркушиной, Дарии Блашко, Антона Дудченко, Богдана Цымбала и Руслана Ткаленко. Именно эти биатлонисты должны стать лидерами сборной. Их выступления в этом сезоне покажут перспективы Украины на ближайшие 4 года.

В 2021 году вести за собой команду, вероятно, будут Дмитрий Пидручный и Юлия Джима. Именно они в последние годы показывают более-менее стабильные результаты. Джима два года подряд претендовала на малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок, а Пидручному удавалось навязывать борьбу более именитым соперникам.

В Кубке наций задачей мужской команды будет попадание в топ-10. Наши ребята справились с ним в прошлом сезоне, однако в этот раз будет сложнее. Причина – потеря Артема Примы на старте сезона. Прима и Пидручный принесли значительную часть очков для сборной Украины в зачете Кубка наций.

Что касается женской сборной Украины, то попадание в топ-10 – это задача минимум. Команде Велепца вполне по силам побороться за топ-5. Кроме Джимы, следует рассчитывать на положительные результаты от Петренко и Блашко. Последняя в прошлом сезоне дебютировала за нашу сборную и демонстрировала хороший уровень биатлона.

Фавориты сезона

Сезон-2021/2022 особенный, ведь олимпийский. Для многих возрастных биатлонистов это последний шанс выиграть на Олимпийских играх медаль. В отличие от чемпионата мира, который проходит ежегодно (кроме олимпийского сезона), Олимпиада проводится раз в 4 года.

Большинство биатлонистов будут использовать сезон, чтобы лучше подойти к Олимпиаде. Несмотря на это, борьба в общем зачете Кубка мира обещает быть горячей.

В предыдущем сезоне неожиданно "выстрелил" норвежец Стурла Холм Легрейд. Он до последней гонки вел борьбу за большой Хрустальный глобус с Йоханнесом Тиннесом Бё. В итоге более опытный Бё вырвал победу.



Йоханнес Бё / Фото Getty Images

Но, набравшись опыта, Легрейд может снова бросить вызов Бё. В букмекерской компании Favbet считают, что именно эти два норвежца поведут борьбу за победу в общем зачете. Победу букмекеры оценили коэффициентом 1,45. Дебютный большой Хрустальный глобус для Легрейда оценен коэффициентом 4,25.

В женском зачете букмекеры также ожидают противостояния между норвежками Тириль Экхофф и Марте Олсбю Ройзеланд. На вторую подряд победу Экхофф в общем зачете букмекеры предлагают коэффициент 2,25. Шансы Олсбю оценены коэффициентом 4,50.

Не стоит списывать со счетов шведку Ханну Эберг, заметно улучшившую результаты в прошлом сезоне. Ее победа в общем зачете оценена коэффициентом 7. Также порох в пороховницах есть у опытной итальянки Доротеи Вирер. На ее победу букмекеры дают коэффициент 9.

Неизвестный Китай

Фанаты Уле-Эйнара Бьёрндалена снова смогут увидеть в трансляциях легендарного биатлониста. Правда, Бьёрндален будет представлять не Норвегию и даже не будет соперничать на трассе.

Уле-Эйнар возглавляет сборную Китая. Во главе китайцев норвежец работает со своей женой, выдающейся белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой.

Бьёрндален везет сборную Китая на Олимпиаду / Фото instagram.com/oleeinarbjorndalen

Китайская сборная – настоящая загадка перед новым сезоном.

Во-первых, из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года китайские биатлонисты не выступали на международных соревнованиях.

Во-вторых, смог ли Бьёрндален что-то изменить в китайской команде.

Перед сезоном-2021/2022 сборная Китая тренировалась в Европе. Но вряд ли этот факт как-то повлиял на подготовку команды. Старт сезона будет важным для команды, чтобы получить максимальную квоту на домашнюю для Китая Олимпиаду в Пекине.

Календарь сезона-2021/2022

Биатлонный сезон-2021/2022 состоит из 9 этапов Кубка мира. В середине сезона состоятся Олимпийские игры в Пекине, которые в 2022 году заменят чемпионат мира.

Эстерсунд (Швеция): 27 – 28 ноября 2021

27 ноября

Индивидуальная гонка (женщины) – 12:45

Индивидуальная гонка (мужчины) – 16:00

28 ноября

Спринт (женщины) – 12:00

Спринт (мужчины) – 14:45

Эстерсунд (Швеция): 2 ноября – 5 декабря 2021

2 декабря

Спринт (женщины) – 14:45

Спринт (мужчины) – 17:30

4 декабря

Гонка преследования (женщины) – 14:00

Эстафета (мужчины) – 16:10

5 декабря

Эстафета (женщины) – 13:35

Гонка преследования (мужчины) – 16:15

Хохфильцен (Австрия): 10 – 12 декабря 2021 года

10 декабря

Спринт (мужчины) – 12:25

Спринт (женщины) – 15:15

11 декабря

Гонка преследования (мужчины) – 13:15

Эстафета (женщины) – 15:15

12 декабря

Эстафета (мужчины) – 12:45

Гонка преследования (женщины) – 15:30

Анси (Франция): 16 – 19 декабря 2021

16 декабря

Спринт (женщины) – 15:15

17 декабря

Спринт (мужчины) – 15:15

18 декабря

Гонка преследования (женщины) – 14:00

Гонка преследования (мужчины) – 16:00

19 декабря

Масс-старт (женщины) – 13:45

Масс-старт (мужчины) – 15:45

Обергоф (Германия): 6 – 9 января 2022

6 января

Спринт (мужчины) – 15:15

7 января

Спринт (женщины) – 15:15

8 января

Смешанная эстафета – 13:15

Одиночная смешанная эстафета – 15:45

9 января

Гонка преследования (мужчины) – 13:30

Гонка преследования (женщины) – 15:45

Рупольдинг (Германия): 12 – 16 января 2022

12 января

Спринт (женщины) – 15:30

13 января

Спринт (мужчины) – 15:30

14 января

Эстафета (женщины) – 15:30

15 января

Эстафета (мужчины) – 15:30

16 января

Гонка преследования (женщины) – 13:45

Гонка преследования (мужчины) – 15:45

Антхольц (Италия): 20 – 23 января 2022 года

20 января

Индивидуальная гонка (мужчины) – 15:15

21 января

Индивидуальная гонка (женщины) – 15:15

22 января

Масс-старт (мужчины) – 13:50

Эстафета (женщины) – 16:00

23 января

Эстафета (мужчины) – 13:15

Масс-старт (женщины) – 16:15

Олимпийские игры. Пекин (Китай): 5 – 19 февраля 2022 года

5 февраля

Смешанная эстафета – 11:00

7 февраля

Индивидуальная гонка (женщины) – 11:00

8 февраля

Индивидуальная гонка (мужчины) – 10:30

11 февраля

Спринт (женщины) – 11:00

12 февраля

Спринт (мужчины) – 11:00

13 февраля

Гонка преследования (женщины) – 11:00

Гонка преследования (мужчины) – 12:45

15 февраля

Эстафета (мужчины) – 11:00

16 февраля

Эстафета (женщины) – 09:45

18 февраля

Масс-старт (мужчины) – 11:00

19 февраля

Масс-старт (женщины) – 11:00

Тириль Экхофф / Фото Getty Images

Контиолахти (Финляндия): 3 – 6 марта 2022 года

3 марта

Эстафета (женщины) – 15:30

4 марта

Эстафета (мужчины) – 15:30

5 марта

Спринт (женщины) – 13:45

Спринт (мужчины) – 16:30

6 марта

Гонка преследования (женщины) – 13:45

Гонка преследования (мужчины) – 15:40

Отепя (Эстония): 7 – 13 марта

10 марта

Спринт (мужчины) – 15:30

11 марта

Спринт (женщины) – 15:30

12 марта

Масс-старт (мужчины) – 14:00

Масс-старт (женщины) – 16:15

13 марта

Смешанная эстафета – 13:30

Одиночная смешанная эстафета – 16:15

Хомленколлен (Норвегия): 14 – 20 марта 2022 года

17 марта

Спринт (женщины) – 16:45

18 марта

Спринт (мужчины) – 16:45

19 марта

Гонка преследования (женщины) – 13:50

Гонка преследования (мужчины) – 16:00

20 марта

Масс-старт (женщины) – 13:50

Масс-старт (мужчины) – 16:00