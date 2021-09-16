Він затьмарить Усика, – промоутер про Вихриста, який виступить перед боєм Ф'юрі – Уайлдер

Досі непереможний український боксер Віктор Вихрист отримав шанс заявити про себе. Важковаговик виступить перед боєм між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером.

Промоутер: Вихрист стане чемпіоном світу

Уже 9 жовтня Вихрист проведе бій проти Майка Маршалла у США. Ерол Чейлан, промоутер Вихриста, вважає, що це ідеальний шанс для українця заявити про себе.

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Чейлан переконаний, що американські вболівальники полюблять Вихриста.

Для Віктора це ідеальна можливість презентувати себе перед світовою аудиторією на великій сцені. Я переконаний, що глядачі полюблять Віктора і його манеру ведення бою,

– сказав промоутер.

Він також припустив, що Вихрист зможе затьмарити Олександра Усика й стати чемпіоном світу.

"Я впевнений, що він стане чемпіоном світу і навіть затьмарить Усика", – резюмував Чейлан.

Вихрист досі непереможний на профі-рингу