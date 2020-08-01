Український суперважкоатлет Віктор Вихрист (2-0, 2 КО) нокаутував харків'янина Семена Пахомова (2-11, 2 КО).

Шоу боксу організовано Usyk17 Promotion, промоутерською компанією Олександра Усика. Дуель тривала всього 2 раунди, пише 24 канал.

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З перших секунд Віктор почав обстріл суперника, у якого рекорд боїв вкрай негативний. Це був односторонній бій з жорсткими ударами від Вихриста.

У другому раунді він відправив Пахомова в нокдаун, який відмовився продовжувати бій. Судді зарахували перемогу Вихристу технічним нокаутом.

27-річний Вихрист провів лише свій другий бій на профі-рингу. Він виступає під псевдонімом Віктор Фауст.

Що відомо про перехід Вихриста у професіонали?

Після того, як Віктор перейшов у професіонали, Федерація боксу України (ФБУ) дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

У різних ЗМІ з'явилися чутки, що причиною дискваліфікації стало те, що Вихрист не заплатив відступні. Втім, боксер у коментарі Спорт24 спростував цю інформацію.

Разом з тим, команда Вихриста готує судовий позов до ФБУ через дискваліфікацію Котельника та Ляхового.