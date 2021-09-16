Леффлер: Це відмінний бій

Том Леффлер, колишній промоутер Володимира Кличка, вважає Усика надзвичайно небезпечним суперником для Ентоні Джошуа.

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За словами Леффлера, Усик – Джошуа – це відмінний бій. Він зазначив, що в Усика нестандартний і складний стиль.

"Це відмінний бій. Мені подобається Усик. Я вважаю, що Усик володіє одним з найбільш нестандартних і складних для суперників стилів", – сказав промоутер.

Ексменеджер Кличка вважає, що Усик має хороші шанси засмутити британську публіку та сенсаційно виграти поєдинок.

Не знаю, кого Джошуа запросив як спаринг-партнерів, але Усик – швидкий, мобільний лівша, який може вдарити. У бою з Гассієвим ви могли побачити, наскільки він підвищив свій рівень – Олександр дійсно домінував у тому поєдинку. Я не здивуюся, якщо Усик влаштує апсет і поб'є Джошуа,

– резюмував Леффлер.

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