Леффлер: Це відмінний бій
Том Леффлер, колишній промоутер Володимира Кличка, вважає Усика надзвичайно небезпечним суперником для Ентоні Джошуа.
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За словами Леффлера, Усик – Джошуа – це відмінний бій. Він зазначив, що в Усика нестандартний і складний стиль.
"Це відмінний бій. Мені подобається Усик. Я вважаю, що Усик володіє одним з найбільш нестандартних і складних для суперників стилів", – сказав промоутер.
Ексменеджер Кличка вважає, що Усик має хороші шанси засмутити британську публіку та сенсаційно виграти поєдинок.
Не знаю, кого Джошуа запросив як спаринг-партнерів, але Усик – швидкий, мобільний лівша, який може вдарити. У бою з Гассієвим ви могли побачити, наскільки він підвищив свій рівень – Олександр дійсно домінував у тому поєдинку. Я не здивуюся, якщо Усик влаштує апсет і поб'є Джошуа,
– резюмував Леффлер.
Усик – Джошуа: головне про бій
- Усик та Джошуа – олімпійські чемпіони Лондона-2012. Зустріч боксерів відбудеться 25 вересня на Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні.
- Стадіон, який вміщує понад 60 тисяч людей, дозволено заповнити на 100%. Усі квитки на бій були розпродані в перший же день.
- Усик має вилетіти у Лондон вже 20 вересня. Пресконференція за участі боксерів запланована на 23 вересня. Традиційна процедура зважування та дуель поглядів мають відбутися 24 вересня.
- Початок шоу у Лондоні заплановане на 22:00 за київським часом.
- У бою з Усиком Джошуа проведе тільки другий захист титулів WBO, WBA, IBF, IBO, після того, як повернув їх у грудні 2019 року. Тоді Джошуа в реванші здолав Енді Руїса-молодшого.
- Усик, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, на порозі великого досягнення.
- Якщо українець переможе Джошуа, то стане тільки третім боксером після Евандера Холіфілда й Девіда Хея, який виграв титул чемпіона світу у першій важкій та важкій вагах.