Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист продовжив свою серію перемог. Вихрист у Німеччині 31-го жовтня переміг Якупа Саглама.

Бій Вихриста та Саглама відбувся у Гамбурзі (Німеччина) у рамках промоутерської компанії EC Boxpromotion. Про це повідомляє 24 канал.

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Досвідчений німець турецького походження Якуп Саглам, який на професійному ринзі провів 43 бої, не зміг продовжити бій проти українця.

Бій завершився перемогою Віктора технічним нокаутом, адже Саглам відмовився виходити на 5-й раунд.

Як Вихрист виступає на профі-ринзі Віктор Вихрист дебютував на професійному ринзі в лютому 2020 році. Віктор за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.