Чергова перемога Вихриста

У Німеччині відбувся 10-раундовий бій за участю українського боксера. Його суперником став непереможний поляк, який на 20 років був молодший за Вихриста.

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Однак молодість взяла гору над досвідом. Віктору знадобилось для перемоги півтори хвилини у першому раунді. Перший же потужний удар у Яцека Пьонтека приніс результат.

Ця звитяга стала вже 7-ю для Вихриста на професійному ринзі. Український боксер був не надто задоволений своєю перемогою через низький рівень польського бійця.

Також на вечорі боксу відбулось повернення колишнього чемпіона світу WBA Мануель Чарр. Німець вже у другому раунді поклав на канвас американця Кріса Лавджоя.

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