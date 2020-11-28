Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист продовжив свою переможну серію. Ввечері 27-го листопада Віктор брутально побив польського боксера Каміла Соколовські.

Бій Вихриста та досвідченого Сколовські відбувся у французькому місті Нант. Про це повідомляє 24 канал.

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Хід поєдинку

Бій пройшов усі 6 регламентованих раундів. Від старту бою Вихрист диктував свої умови.

Український боксер багато атакував і влучав по голові польського боксера. Соколовські пропускав удари на будь-який смак, але тримався.

У третьому раунді Вихристу вдалося донести важкий удар і поляк опинився у нокдауні. Втім, Соколовські швидко підвівся, а Віктор за 30 секунд не встиг добити суперника.

У підсумку Соколовські вистояв усі 6 раундів, тому Вихрист вперше на профі-ринзі не здобув дострокову перемогу. Судді одноголосним рішенням констатувати впевнену звитягу українця.

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