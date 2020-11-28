Українець Вихрист брутально побив польського боксера Соколовські: відео
Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист продовжив свою переможну серію. Ввечері 27-го листопада Віктор брутально побив польського боксера Каміла Соколовські.
Бій Вихриста та досвідченого Сколовські відбувся у французькому місті Нант. Про це повідомляє 24 канал.
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Хід поєдинку
Бій пройшов усі 6 регламентованих раундів. Від старту бою Вихрист диктував свої умови.
Український боксер багато атакував і влучав по голові польського боксера. Соколовські пропускав удари на будь-який смак, але тримався.
У третьому раунді Вихристу вдалося донести важкий удар і поляк опинився у нокдауні. Втім, Соколовські швидко підвівся, а Віктор за 30 секунд не встиг добити суперника.
У підсумку Соколовські вистояв усі 6 раундів, тому Вихрист вперше на профі-ринзі не здобув дострокову перемогу. Судді одноголосним рішенням констатувати впевнену звитягу українця.
Вихрист – Сокловські відео бою
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