Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист здобув третю поспіль перемогу на професійному ринзі. У неділю, 20-го вересня, Вихрист у Дніпрі нокаутував найкращого боксера Іспанії – Габріеля Енгуему.

28-річний Віктор Вихрист завершив бій проти Енгуеми вже в третьому раунді. Про це повідомляє 24 канал.

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Хід бою

Зі стартового раунду Вихрист вирішив працювати першим номером та зайняв центр рингу. Іспанець декілька разів неприємно відповів, однак отримав розсічення біля брови.

У другому раунді Віктор провів хорошу атаку та доніс правий прямий. Енгуема дивом встояв на ногах і продовжив бій.

Наприкінці раунду Вихрист повторив атаку й Габріель був близький, щоб "поцілувати" канвас, але впав на українця та уникнув нокдауну.

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У третьому раунді Енгуема декілька разів дістав обличчя Вихриста лівим джебом та почав спілкуватися з українцем. Віктор відповів правим у щелепу, а потім продовжив атакувати іспанця широкими ударами.

Наприкінці раунду Вихрист доставив до обличчя Енгуеми декілька ударів лівою та ефектно нокаутував суперника правим прямим.

Чергова дострокова перемога

Для Вихриста це вже третя перемога на професійному ринзі. Всі поєдинки українець виграв достроково.

Віктор дебютував у лютому 2020 року. Він за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.

У другому поєдинку на професійному ринзі Віктор нокаутував харків'янина Семена Пахомова.