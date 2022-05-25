Вімблдон може подати позов до суду проти ATP та WTA за позбавлення турніру рейтингових очок

Вімблдон розглядає можливість подання судового позову проти ATP та WTA за позбавлення турніру рейтингових очок. Про це повідомляє The Times.

Вімблдон підтримують організатори інших турнірів

Зазначається, що були проведені розмови з юристами щодо потенційного порушення довгострокової угоди між Вімблдоном з ATP та WTA, яка дозволяє Всеанглійському клубу нараховувати очки за перемоги в матчах турніру.

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Подібні контракти підписуються з усіма турнірами Великого шлему Наразі Australian Open, US Open та Ролан Гаррос міркують над спільною підтримкою Вімблдона у цій справі.

Чому Вімблдон може судиться з ATP та WTA

Вімблдон підтримав українських тенісистів та відсторонив росіян та білорусів від турніру. Цьогоріч змагання відбудуться без них.

Проте не всі підтримали цю ініціативу. ATP та WTA засудили рішення престижного турніру. Вони заявили, що відсторонення представників Росії та Білорусі від Вімблдону є дискримінацією.

Керівник Жіночої тенісної асоціації пригрозив турніру серйозним рішенням.

У тенісному колі доволі неоднозначно відреагували на бан росіян та білорусі. Рафаель Надаль, Новак Джокович, який раніше пропонував свою допомогу Україні через нашого Сергія Стаховського, Паула Бадоса, Олександр Бублік, Енді Маррей та інші.

WTA та ATP остаточно вирішили не нараховувати очок за виступ на Вімблдоні-2022 через мовчазних росіян.

Водночас обидві організації готові переглянути своє рішення щодо зняття очок, якщо відповідна реакція буде від організаторів Вімблдона, і вона сприятиме "консенсусу" в цьому питанні.

Організатори лондонського турніру вже відреагували на такі рішення асоціацій. Пресслужба Вімблдона опублікувала пояснення, у якому чітко дають зрозуміти, що організатори стоять на боці України та не змінять своєї позиції щодо росіян та білорусів.

Вімблдон стартує 27 червня та триватиме до 10 липня на лондонському корті.