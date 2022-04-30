Ексросіянин: Це рішення організаторів та уряду – вони мають на це право

Тенісист досить нейтрально висловився про рішення Вімблдону. Він також не засудив дії Росії, саме цю країну він представляв до 2016 року.

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Не хочу оцінювати, правильно це чи ні, але з радістю скажу те, що про це думаю. Це рішення організаторів та уряду – вони мають на це право,

– сказав Бублік.

Він також заявив, що "спорт не варто змішувати з політикою". Ексросіянин вважає, що таким чином організатори турніру обмежують вболівальників.

"Для мене спорт – це ще й засіб, щоб відволікатися від повсякденного життя, якщо можна так сказати, і ніякий спорт не повинен дуже змішуватися з політикою. Адже все полягає в тому, щоб сісти перед телеекраном з пивом та дивитися виступ улюбленого гравця чи команди. Погано, що вболівальників певною мірою обмежують.

У мене самого давно немає російського громадянства, тому що подвійне громадянство заборонено, і немає зв'язків із російською тенісною Федерацією. Я казахстанець і граю за цю країну вже шість років. Пишаюся тим, що представляю Казахстан у Кубку Девіса, на Азіатських та Олімпійських іграх", – додав тенісист.

Бублік до 2016-го представляв Росію, а згодом отримав громадянство Казахстану.

Зверніть увагу! 20 квітня організатори Вімблдону повідомили, що росіяни та білоруси не зможуть взяти участь у турнірі.