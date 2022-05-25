Уимблдон поддерживают организаторы других турниров
Отмечается, что были проведены разговоры с юристами по поводу потенциального нарушения долгосрочного соглашения между Уимблдоном с ATP и WTA, которое позволяет Всеанглийскому клубу начислять очки за победы в матчах турнира
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Подобные контракты подписываются со всеми турнирами Большого шлема В настоящее время Australian Open, US Open и Ролан Гаррос рассуждают о совместной поддержке Уимблдона по этому делу.
Почему Уимблдон может судиться с ATP и WTA
- Уимблдон поддержал украинских теннисистов и отстранил россиян и белорусов от турнира. В этом году соревнования пройдут без них.
- Однако не все поддержали эту инициативу. ATP и WTA осудили решение престижного турнира. Они заявили, что отстранение представителей России и Беларуси от Уимблдона является дискриминацией.
- Руководитель Женской теннисной ассоциации пригрозил турниру серьезным решением.
- В теннисном кругу достаточно неоднозначно отреагировали на бан россиян и белорусы. Рафаэль Надаль, Новак Джокович, ранее предлагавший свою помощь Украине через нашего Сергея Стаховского, Паула Бадоса, Александр Бублик, Энди Маррей и другие.
- WTA и ATP окончательно решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022 из-за молчаливых россиян.
- В то же время обе организации готовы пересмотреть свое решение по снятию очков, если ответная реакция будет от организаторов Уимблдона, и она будет способствовать "консенсусу" в этом вопросе.
- Организаторы лондонского турнира уже отреагировали на подобные решения ассоциаций. Прессслужба Уимблдона опубликовала объяснение, в котором четко дают понять, что организаторы стоят на стороне Украины и не изменят свою позицию в отношении россиян и белорусов.