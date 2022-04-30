Тенісистка: Спортсмени не винні
Іспанська тенісистка Паула Бадоса, яка очолює другу позицію у світовому рейтингу, заявила, що відсторонення росіян та білорусів є несправедливим рішенням.
До речі Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія підтримали відсторонення росіян від Вімблдону
Для мене це рішення не має жодного сенсу. Війна – це щось дуже сильне, чого навіть не повинно бути. Але змішування політики зі спортом, особливо з тенісом, у якому ми граємо під своїм прапором, але представляємо своє ім’я, мені здається несправедливим. Ми не винні,
– сказала вона.
Хочемо зазначити, що жоден з російських та білоруських тенісистів не засудив дії своєї країни. Їхня позиція досить нейтральна. Висловлювання "Ні війні" нічого не варті, оскільки жодна цивілізована людина не хоче, аби у 21 столітті була війна. Російські та білоруські тенісисти продовжують мовчати, а хіба це не злочин?
Як реагують на війну російські тенісисти на війну в Україні
- Росіянин Данило Медвєдєв на початку повномасштабної війни в Україні прибрав зі свого акаунту в інстаграмі російський прапорець.
- Він заявляв, що хоче миру у світі, але проте засудити дії своєї влади не спромігся.
- Андрій Рубльов після переможного матчу написав на об'єктиві камери "Ні війні".