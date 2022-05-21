Позицію свою не змінюватимуть

У відповіді Вімблдону йде мова про те, що організатори не готові поставити під загрозу особисту безпеку тенісистів. Вони не змінять свого рішення щодо російських та білоруських учасників.

До теми Вімблдон позбавили очок через відсторонених тенісистів із Росії та Білорусі

Організатори повідомили, що не хочуть, щоб участь росіян та білорусів на Вімблдоні використовували у майбутньому для пропагандистської машини російського режиму.

Ми не хочемо миритися з тим, що успіх чи участь на Вімблдоні використовувалися на користь пропагандистської машини російського режиму, який через свої строго контрольовані державні ЗМІ має загальновизнану історію використання спортивних успіхів для підтримки тріумфальних розповідей про російських громадян,

– йдеться у заяві.

Усі засмучені таким рішенням WTA, ATP та ITF щодо позбавлення Вімблдону рейтингових очок. Але організатори Вімблдону не будуть змінювати свою позицію.

"Тому ми хочемо висловити наше глибоке розчарування у зв'язку з рішеннями, ухваленими ATP, WTA та ITF щодо рейтингових очок. Ми зберігаємо свою позицію на цьому етапі. Ми також ведемо переговори з нашими колегами щодо турнірів Гренд Слема", – додали у поясненні.

На бік росіян стали тенісисти інших країн

Організатори Вімблдону жорстко відреагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вони виключили з турніру російських та білоруських тенісистів, що привело до великого резонансу.

Багато світових зірок тенісу не схвалили таке рішення – Рафаель Надаль, Новак Джокович, Паула Бадоса, Енді Маррей та інші. Цікаво, що Джокович раніше пропонував свою допомогу Україні через Сергія Стаховського, а Бадоса є хорошою подругою українки Марти Костюк.

Українські тенісисти підтримали таке рішення. Вони не знають, як виходити на корт та змагатись проти "колег по цеху" з цих ворожих країн. Ще до цього рішення однією з перших, хто відмовилась виходити на корт проти суперників із Росії та Білорусі, була Еліна Світоліна.

Перша ракетка Росії Данило Медведєв вперше прокоментував війну в Україні, але зробив це дуже неоднозначно. Тенісист засмучений тим, що переживають зараз українці, але не засудив агресію своєї країни.