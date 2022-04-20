Ще один крок до прірви для російського спорту

Вімблдон-2022 швидше за все відбудеться без участі представників Білорусі та Росії. Ці країни ведуть відкриту війну проти України.

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За інформацією відомого видання, організатори турніру начебто вже прийняли таке жорстке, але справедливе рішення у сторону російських тенісистів. Також не виключено, що вслід за росіянами до змагань не будуть допущені білоруси.

Раніше повідомлялося, що тенісисти цих ворожих країн зможуть взяти участь у Вімблдонському турнірі, якщо публічно засудять агресію своїх держав у бік України.

Зверніть увагу. Вімблдон стартує 27 червня та триватиме до 10 липня на лондонському корті.

Відзначимо, що представники цих країн-ворогів вже були відсторонені від командних змагань – Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг.

Російські тенісисти пробували підіймати тему війни