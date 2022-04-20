Ще один крок до прірви для російського спорту
Вімблдон-2022 швидше за все відбудеться без участі представників Білорусі та Росії. Ці країни ведуть відкриту війну проти України.
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За інформацією відомого видання, організатори турніру начебто вже прийняли таке жорстке, але справедливе рішення у сторону російських тенісистів. Також не виключено, що вслід за росіянами до змагань не будуть допущені білоруси.
Раніше повідомлялося, що тенісисти цих ворожих країн зможуть взяти участь у Вімблдонському турнірі, якщо публічно засудять агресію своїх держав у бік України.
Відзначимо, що представники цих країн-ворогів вже були відсторонені від командних змагань – Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг.
Російські тенісисти пробували підіймати тему війни
- Перша ракетка Росії Данило Медвєдєв на початку війни в Україні прибрав зі свого акаунту в інстаграмі російський прапорець.
- Тенісист тримає доволі нейтральну позицію. Він заявив, що хоче миру у світі, але не засудив агресію своєї країни у бік України.
- Інший росіянин Андрій Рубльов після переможного матчу написав на об'єктиві камери "Ні війні".