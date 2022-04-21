Абсурдна реакція світової тенісної спільноти

Вімблдон – перший великий турнір із тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Цьогоріч змагання відбудуться без них.

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Та от світові тенісні асоціації не погоджуються з цим рішенням. Замість того, щоб відсторонити росіян та білорусів, які мовчати про війну в Україні, вони критикують керівництво Вімблдону.

У Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) запевняють, що відповідне рішення є несправедливим.

"Ми вважаємо, що сьогоднішнє одностороннє рішення Вімблдону та LTA виключити гравців з Росії та Білорусі з британських трав’яних турнірів цього року – несправедливе і може створити руйнівний прецедент для гри.

Дискримінація за національною ознакою також суперечить нашій угоді з Вімблдоном, в якій йдеться про те, що участь гравців ґрунтується виключно на рейтингу ATP", – йдеться у заяві ATP.

Спортсмени не повинні зазнавати покарання

Жіноча тенісна асоціація запевняє WTA, що відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону дискримінує спортсменів.

"Ми дуже розчаровані сьогоднішньою заявою AELTC та LTA про заборону індивідуальним гравцям з Росії та Білорусі брати участь у майбутніх змаганнях на трав’яних кортах у Великій Британії.

Фундаментальний принцип WTA полягає в тому, що окремі спортсмени можуть брати участь у професійних тенісних змаганнях на основі досягнень і без дискримінації.

Як неодноразово заявляла WTA, індивідуальні спортсмени не повинні зазнавати покарання або не мати можливості брати участь у змаганнях через те, звідки вони родом, або через рішення, прийняті урядами їхніх країн.

Дискримінація та рішення зосередити таку дискримінацію на спортсменах, які виступають самі за себе, не є ні справедливими, ні виправданими", – йдеться у повідомленні від WTA.

Прикро бачити подібні повідомлення від світових тенісних структур. Адже майже 2 місяці в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Невже не зрозуміло, хто є ворогом? На жаль, кількість жертв з кожним днем все збільшується, мільйони українців вимушено покинули свої домівки, зруйнована інфраструктура та цілі міста... Невже WTA та ATP цього не помічають? Про яку дискримінацію може йти мова? Російські тенісисти навіть не в змозі вимовити слово "війна", чітких дій, чи то навіть висловлювань він них не було.

Як відреагували тенісисти з Росії на війну в Україні