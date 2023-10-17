"Шахтар буде винен, якщо не заріже кар’єру Роспутька": журналіст розкритикував ставлення Шахтаря

Донецький колектив потрапив від хвилю критики. Все через зневажливе відношення до скандальної ситуації.

Журналіст Віктор Вацко розкритикував Шахтар. Все через зрадника Олександра Роспутька.

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Заслужив на такий розвиток подій

Донецький колектив потрапив у досить неочікувано ситуацію. Без жодних попереджень стан "гірників" покинув гравець молодіжного складу команди Олександр Роспутько, котрий згодом відправився до Росії, промінявши Юнацьку лігу УЄФА на регіональні змагання на "болотах". Такий абсурдний вчинок молодого футболіста обурив усю українську спільноту, зокрема й журналіста Віктора Вацка, який переконаний, що Шахтар неправильно відреагував на ситуацію. На його думку, "гірники" мають діяти набагато жорсткіше.

До Шахтаря питання. Чому вони про цю історію заговорив в публічній площині лише через півтора тижня після втечі Роспутька? І заговорили тільки після того, як журналісти зробили запит на клуб. Офіційного прес-релізу не було, а він повинен бути. На мою думку, Шахтар буде винен, якщо цей муд**к, коли-небудь заграє у футбол. Я маю на увазі, серйозний футбол, а не чемпіонат Сибірської області. Шахтар буде винен, якщо не зробить все можливе у юридичній площині, щоб зарізати йому кар’єру. Тут компромісів бути не може,

– сказав Вацко.

Втеча Роспутька