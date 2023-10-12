4 жовтня в рамках 2-го туру Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 обіграв однолітків з Антверпена з рахунком 2:1. Проте після перемоги додому повернулися не всі гравці "гірників".

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Втеча футболіста

За повідомленням Динамоманії, хавбек Шахтаря Олексій Роспутько залишився в Бельгії. Напередодні футболіст домовився з клубом про новий п'ятирічний контракт.

Завдяки цьому його включили до складу команди на матч проти Антверпена. У поєдинку номінальний хавбек відіграв 90 хвилин. Після гри вся делегація Шахтаря повинна була повернутися до України.

Проте в аеропорту недорахувалися Роспутька. Всі пошуки юного футболіста виявилися марними. Все, що знайшли в аеропорту – це акуратно складена форма.

Крім того, Олексій видалив усі свої сторінки у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки. Наразі місцеперебування футболіста невідоме.

Що відомо про зниклого гравця