Півзахисник Шахтаря U-19 Олександр Роспутько загадково зник в Бельгії після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена. Одразу з'явилася інформація, що футболіст втік до Росії. Начебто його чекали в пітерській Звєзді, де асистентом головного тренера працює колишня легенда "гірників", а нині звичайний зрадник Геннадій Зубов, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Роспутько попросив політичний притулок в країні-агресорці
Проте цю інформацію спростували в російському клубі, який представляє 4-й за силою дивізіон. У заяві Звєзда попросила не розповсюджувати неправдиву інформацію, ніби вони прихистили втікача. Однак підтвердили, що Роспутько знаходиться в Росії, де попросив політичний притулок.
Футболіст залишив розташування донецького клубу та попросив політичний притулок у Росії. Дехто припускає, що футболіст може опинитися у Зірці через зв'язок із тренером нашої команди Геннадієм Зубовим. Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. Вимагаємо припинити розповсюджувати цю неперевірену інформацію,
– йдеться в офіційній заяві клубу.
Прокоментував вчинок свого вихованця і Геннадій Зубов. Він заявив, що про новину сам дізнався з інтернету.
Я його в Петербурзі не бачив і з ним не спілкувався. Прийшов із тренування, відкрив інтернет, дізнався про останні чутки. Мені й самому було б цікаво з Сашком поспілкуватись, це ж мій вихованець. Але я його поки не бачив, тому зараз мені сказати нічого,
– сказав Зубов.
Що відомо про втікача
- Олекс Роспутько народився в Горлівці, яка з 2014 року знаходиться під окупацією Росії. Там залишилися його батьки. Очевидно, що після початку повномасштабного вторгнення Олександр не міг їх відвідати. Цілком ймовірно, що зацікавлені люди могли використати його ситуацію для своїх цілей, в тому числі пропагандистських.
- Ніби футболіст мав проросійські погляди, а тому конфліктував з одноклубниками. Водночас донецький Шахтар розраховував на свого вихованця та навіть запропонував йому новий 5-річний контракт. Проте 19-річний хлопець послухався своїх "радників" та втік до Росії через Стамбул.
- Наразі відомо, що у Роспутька чинний контракт з "гірниками" до кінця червня 2024 року. В клубі йому дали термін у 5 днів, щоб він повернувся в розташування команди. В іншому випадку футболісту загрожує чималий штраф та дискваліфікація.