Півзахисник Шахтаря U-19 Олександр Роспутько загадково зник в Бельгії після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена. Одразу з'явилася інформація, що футболіст втік до Росії. Начебто його чекали в пітерській Звєзді, де асистентом головного тренера працює колишня легенда "гірників", а нині звичайний зрадник Геннадій Зубов, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Роспутько попросив політичний притулок в країні-агресорці

Проте цю інформацію спростували в російському клубі, який представляє 4-й за силою дивізіон. У заяві Звєзда попросила не розповсюджувати неправдиву інформацію, ніби вони прихистили втікача. Однак підтвердили, що Роспутько знаходиться в Росії, де попросив політичний притулок.

Футболіст залишив розташування донецького клубу та попросив політичний притулок у Росії. Дехто припускає, що футболіст може опинитися у Зірці через зв'язок із тренером нашої команди Геннадієм Зубовим. Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. Вимагаємо припинити розповсюджувати цю неперевірену інформацію,

– йдеться в офіційній заяві клубу.

Прокоментував вчинок свого вихованця і Геннадій Зубов. Він заявив, що про новину сам дізнався з інтернету.

Я його в Петербурзі не бачив і з ним не спілкувався. Прийшов із тренування, відкрив інтернет, дізнався про останні чутки. Мені й самому було б цікаво з Сашком поспілкуватись, це ж мій вихованець. Але я його поки не бачив, тому зараз мені сказати нічого,

– сказав Зубов.

Що відомо про втікача