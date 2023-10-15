Хавбек Шахтаря U-19 Олександр Роспутько загадково зник після матчу Юнацької ліги УЄФА, а згодом опинився в Росії. За свій безвідповідальний вчинок 19-річний футболіст отримав чималий осуд в суспільстві.

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Чекав "визволителів"

Як повідомив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський, напередодні матчу з Антверпеном (2:1) Роспутьку запропонували новий 5-річний контракт, із зарплатою 46-50 тисяч гривень на місяць в перший сезон. Футболіст погодився, а зранку зник з розташування команди.

Що кажуть про самого гравця? Кажуть, що чувак доволі дивний, доволі замкнутий, інтроверт, у системі Шахтаря перебував з U-9. Одним каже одне, іншим – інше. Від нього вже всі відхрестилися. Роспутько – уродженець Горлівки, він з Донбасу, його родичі були в Росії, наскільки я знаю. Кажуть, це людина, яка свідомо вважала, що Україна бомбить Донбас, що зараз прийдуть наші і звільнять нас. У Шахтарі мені сказали, що якби він якось виявляв це в колективі, то його точно там не прийняли б,

– розповів Співаковський.

В клубі розраховували на Роспутька. Універсальний гравець міг закрити одразу кілька позицій.

Я поцікавився, наскільки це класний гравець. У Шахтарі мені сказали, що це не проєктний гравець. В ньому не бачили якогось Зінченка і навіть не Коваленка. Його стеля – це рівень команди, яка за певних обставин може претендувати на Лігу конференцій в УПЛ. В команді ж кажуть, що гравець якісний – може зіграти опорника, центрального захисника, правого захисника,

– повідомив ведучий ТаТоТаке.

Зазначимо, що в російській Звєзді відхрестилися від Олександра Роспутька. Однак в клубі країни-терориста дивним чином знайомі із ситуацією та навіть повідомили, що футболіст попросив політичний притулок.