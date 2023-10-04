Поки Шахтар продовжує свої виступи у Лізі чемпіонів, юнацька команда "гірників" також зайнята єврокубками. Донеччани U-19 виступають у Юнацькій лізі УЄФА, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Невдалий старт юнаків

Груповий раунд цього турніру повністю копіює склад груп дорослої ЛЧ. Тому суперниками команди Олексія Бєліка також є Барселона, Порту та Антверпен.

Як і основна команда, "гірники" стартували з поразки від Порту (1:4). А ось із представником Бельгії у українців вийшло значно краще. Шахтар знову пропустив першим вже на 14 хвилині.

Втім за чотири оберти секундної стрілки відновив паритет завдяки реалізованому пенальті від Глущенка. Загалом же Шахтар володів ігровою ініціативою і зміг втілити її у другий гол на 73 хвилині.

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Перша перемога

Трифаненко поборовся за м'яч перед майданчиком Антверпена і запустив на ударну позицію Демченка. Антону залишалось лише пробити повз кіпера, що він і зробив.

Цей м'яч приніс донеччанам першу перемогу у цій Юнацькій Лізі та дозволив піднятися на третю сходинку у таблиці. Попереду – дві надважливі зустрічі із Барселоною.

До слова, у цьому турнірі також грає і львівський Рух на правах чемпіона УПЛ U-19. "Жовто-чорні" йдуть "шляхом чемпіонів" і у першому раунді гратимуть проти боснійського Сараєва.

Відеоогляд матчу Антверпен U-19 – Шахтар U-19