Журналист Виктор Вацко подверг критике Шахтер. Все из-за предателя Александра Роспутька.
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Заслужил такое развитие событий
Донецкий коллектив попал в довольно неожиданную ситуацию. Без предупреждений состояние "горняков" покинул игрок молодежного состава команды Александр Роспутько, впоследствии отправившийся в Россию, променив Юношескую лигу УЕФА на региональные соревнования на "болотах". Такой абсурдный поступок молодого футболиста возмутил все украинское сообщество, включая журналиста Виктора Вацка, который убежден, что Шахтер неправильно отреагировал на ситуацию. По его мнению, "горняки" должны действовать гораздо жестче.
К Шахтеру вопрос. Почему они об этой истории заговорил в публичной плоскости только через полторы недели после бегства Роспутька? И заговорили только после того, как журналисты запросили клуб. Официального пресс-релиза не было, а он должен быть. По моему мнению, Шахтер будет виноват, если этот муд**к когда-нибудь заиграет в футбол. Я имею в виду серьезный футбол, а не чемпионат Сибирской области. Шахтер будет виновен, если не сделает все возможное в юридической плоскости, чтобы зарезать ему карьеру. Здесь компромиссов быть не может,
– сказал Вацко.
Бегство Роспутька
- Хавбек Шахтера U-19 с агадочно исчез после матча Юношеской лиги УЕФА
- За свой безответственный поступок Роспутько получил немалое осуждение в обществе
- Оказалось, что накануне матча с Антверпеном (2:1) юному игроку предложили новый 5-летний контракт с зарплатой 46-50 тысяч гривен в месяц в первый сезон, на что он согласился. Но вот с утра следующего дня он исчез из расположения команды
- Роспутько отправился в Россию, поскольку искренне верил тамошней пропаганде
- Интересно, что в русской Звезде открестились от Александра Однако клуб странным образом знаком с ситуацией и даже сообщил, что футболист попросил политическое убежище.