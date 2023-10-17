Збірна Бельгії не наполягатиме на технічній поразці Швеції. В УЄФА є три варіанти розвитку подій, котрі народились після моторошного інциденту.

Варте уваги Пам'яті жертв теракту в Брюсселі: всі матчі відбору Євро-2024 почнуться хвилиною мовчання

Потрібно добряче помізкувати

Матч кваліфікації до Євро-2024 перервався за рахунку 1:1 через вбивство двох шведських вболівальників у Брюселлі. В Бельгії оголосили найвищий рівень терористичної небезпеки, а місцева футбольна асоціація могла сміло вимагати технічну перемогу. До того ж "червоні дияволи" уже гарантували собі вихід на Євро-2024, проте набрані бали зі Швецією вплинули на посів бельгійців на континентальному турнірі та дали б команді можливість отримати на чемпіонаті Європи менш сильних суперників.

Та от Бельгійська асоціація футболу не збирається "йти по головах", а вирішила людяно віднестись до і так постраждалих шведів. "Червоні дияволи" відмовились від технічної перемоги над "жовто-синіми", хоча могли її вимагати, оскільки саме гості відмовились виходити на поле. Таким чином, в УЄФА залишається ще два варіанти, аби вирішити проблему результату гри. Цікаво, що шведи втратили шанси вийти на Євро-2024, оскільки вслід за бельгійцями путівку вибороли австрійці.

Згідно зі статтею 29 регламенту УЄФА, перерваний офіційний матч має бути відновлено якомога швидше, бажано наступного дня, без глядачів і на тому самому стадіоні, проте в даній ситуації це неможливо, оскільки в Брюссель у стані підвищеної пильності, а збірна Швеції вже полетіла до своєї столиці Стокгольма чартерним рейсом. Якщо продовження через день неможливе, то європейська футбольна асоціація буде шукати нову дату після перерваного матчу.

Та от тут знову неприємності. Діло в тому, що наступна міжнародна перерва запланована на листопад. Тоді на бельгійців чекає всього один матч, а от шведи не будуть вільними, оскільки в планах мають дві зустрічі. Взявши до уваги те, що жеребкування Євро-2024 року призначено на 2-е грудня, то час підтискає, а перенесення може спричинити відхилення від традиційного розкладу матчів. УЄФА не зможе змусити Швецію зіграти три матчі протягом однієї міжнародної перерви.

До речі. Бельгія хотіла б затвердити рахунок матчу 1:1 фінальним.

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