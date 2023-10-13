Колишній гравець збірної України, Дніпра, Карпат та Шахтаря Артем Федецький прокоментував ситуацію з футболістом-втікачем. На думку зірки українського футболу, Роспутько зробив вчинок, через який потім буде довго жалкувати.

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Спортивне самогубство Роспутька

Для характеристики дій Роспутька Федецький не підбирав слів.

"Безмозкий довбо**б! Так і напишіть. Мізки не можна купити десь в магазині. Якщо людина правильно мислить, то вона повинна розуміти, що зараз відбувається в країні. Тим паче Роспутько з Донбасу, а Росія знищує українські міста та села!

Зі спортивного плану – це також повне самогубство. Проміняти юнацьку Лігу чемпіонів на третій дивізіон Росії може тільки повний довбо**б!", – сказав Федецький.

На думку Федецького, футболіст давно замислив втечу. Він дочекався, коли Шахтар виїхав за кордон і здійснив свій план. Зрозуміло, що йому допомагали куратори з Росії.

Тут справа не в грошах. Скоріше за все, у нього мізки прогнили від російської пропаганди. Думаю, ця людина давно планувала втечу. Він дочекався, поки виїде з Шахтарем за кордон, і втілив свій план у життя. Напевно, на нього давно вже вийшли люди із Росії,

– зазначив Федецький.

Що відомо про втечу Роспутька