Колишній гравець збірної України, Дніпра, Карпат та Шахтаря Артем Федецький прокоментував ситуацію з футболістом-втікачем. На думку зірки українського футболу, Роспутько зробив вчинок, через який потім буде довго жалкувати.
До теми Шахтар підтвердив втечу футболіста з клубу після матчу закордоном, гравець може бути в Росії
Спортивне самогубство Роспутька
Для характеристики дій Роспутька Федецький не підбирав слів.
"Безмозкий довбо**б! Так і напишіть. Мізки не можна купити десь в магазині. Якщо людина правильно мислить, то вона повинна розуміти, що зараз відбувається в країні. Тим паче Роспутько з Донбасу, а Росія знищує українські міста та села!
Зі спортивного плану – це також повне самогубство. Проміняти юнацьку Лігу чемпіонів на третій дивізіон Росії може тільки повний довбо**б!", – сказав Федецький.
На думку Федецького, футболіст давно замислив втечу. Він дочекався, коли Шахтар виїхав за кордон і здійснив свій план. Зрозуміло, що йому допомагали куратори з Росії.
Тут справа не в грошах. Скоріше за все, у нього мізки прогнили від російської пропаганди. Думаю, ця людина давно планувала втечу. Він дочекався, поки виїде з Шахтарем за кордон, і втілив свій план у життя. Напевно, на нього давно вже вийшли люди із Росії,
– зазначив Федецький.
Що відомо про втечу Роспутька
- Нагадаємо, що Олександр Роспутько є гравцем донецького Шахтаря. 19-річний футболіст виступав за юнацький склад "гірників".
- 4 жовтня Шахтар U-19 грав у Бельгії проти Антверпена матч Юнацької ліги УЄФА. Після поєдинку Роспутько загадково зник в аеропорту, не повідомивши команду.
- З'явилася інформація, що він через Стамбул втік до Росії. Там начебто його чекали в пітерській Звєзді, де тренерами працюють зрадники України – Зубов та Віценець. Вони раніше працювали в структурі Шахтаря і добре знають можливості хлопця.
- Проте російська Звєзда спростувала викрадення футболіста. В той же час, у заяві повідомили, що Роспутько попросив політичний притулок в країні-терористі.
- Які для цього підстави наразі не відомо. Адже Роспутько не був учасником проросійських політичних партій.