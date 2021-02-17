Василю Ломаченку – 33: історія успіху та найкращі бої видатного боксера

Титулований український боксер Василь Ломаченко 17 лютого відзначає день народження. Цьогоріч видатному спортсмену виповнилося 33 роки. Редакція Спорт24 зібрала інформацію про непростий шлях до успіху Василя Ломаченка та найвизначніші бої у його кар'єрі.

Василь Ломаченко народився в Одеській області, в мальовничому містечку Білгород-Дністровський. Батько – тренер в боксерському клубі, мати – професійна акробатка, майстер спорту. У такій сім'ї хлопець не міг обійти спортивну кар'єру, тому почав тренування під пильним контролем тата.

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За словами Анатолія Ломаченка, спочатку він не хотів, щоб його син був професійним боксером, а просто виховував справжнього чоловіка. Тому хлопець з ранніх років не тільки боксував на рингу, а й займався веслуванням, футболом і самбо.

На рингу майбутній чемпіон був з 4 років, а вже в 6 років Василь Ломаченко провів свій перший бій на міжнародному турнірі "Надія". Тоді майбутній чемпіон бився з хлопцем на 2 роки старший за нього і на 5 кілограмів важче. Офіційно Василь Ломаченко виграв, проте, щоб не засмучувати суперника, результатом поєдинку стала нічия.



Василь Ломаченко в дитинстві

Той бій я виграв, але нам зробили нічию, щоб хлопець не засмучувався. Це потім мені так пояснив батько,

– згадував Василь Ломаченко.

Крім спорту, Василь Ломаченко займався танцями. Цей гурток майбутній чемпіон ненавидів, але ходив туди протягом 3 років, тому що батько пригрозив, що виставить його за двері боксерського клубу.

Я взагалі ненавидів танцювати. Мені не подобалося це,

– згадує Василь Ломаченко.

Однак заняття танцями дали результати: в професійному боксі Ломаченко настільки швидко і легко маневрує, як ніби танцює на рингу. Це часто стає причиною програшу суперника, який не може спрогнозувати наступний крок боксера. А в юні роки Василь Ломаченко навіть відтворював руху легендарного Роя Джонса, пританцьовуючи на рингу.

Першим вагомим кроком до визнання була участь в Олімпіаді-2008, яка проходила в Пекіні. Тоді Ломаченко безперешкодно подолав старого суперника ще з юніорських років – росіянина Альберта Селімова. Після цього поєдинку всі боксери, які ставали в бій з Ломаченком, не мали шансів, настільки українець був переконливий в кожному русі. А вирішальний поєдинок завершився достроково, тому що в першому раунді Василь тричі нокаутував суперника і став Олімпійським чемпіоном.

В Україні Василь Ломаченко повернувся зіркою, а Білгород-Дністровський став містом, яке не просто славиться історією, а виховав титулованого боксера. Адже в Пекіні хлопець вперше отримав Кубок Вела Баркера, яким нагороджують найкращого боксера незалежно від вагової категорії.

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Згодом Василь Ломаченко взяв участь у другій Олімпіаді-2012, що проходила в Лондоні. Там отримав 4 перемоги. Після цього на руках Василя Ломаченка з'явилися два татуювання олімпійських кілець, а на торсі – портрет батька – людини, без якого Ломаченко не досяг би успіху.

Василь Ломаченко – Хан Чон Схул: відео фіналу Олімпійських ігор 2012

Уже в другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак завадило єдина поразка, якої зазнав титулований боксер. Тоді, в березні 2014 року, на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо. Мексиканець вів "брудний" бій, наносячи удари по печінці та нирках. За всі 12 раундів Салідо завдав більше 40 ударів нижче пояса, проте рефері ніяк не відреагував на порушення правил.

Це найбільше здивувало Ломаченка, який не звик до таких методів суперника. Але навіть в цьому бою українець проявив себе: він не здався під натиском мексиканця і наносив точні удари в обличчя до фінального гонгу.

За результатами очок, українець таки програв. Однак на батьківщині прихильники Ломаченка не сприймають цей поєдинок поразкою, оскільки вважають, що якби Салідо бився за правилами, то не вистояв би і декількох раундів.

Василь Ломаченко – Салідо: відео бою

Далі у наполегливого борця були тільки тріумфальні поєдинки. У бою з відомим боксером Гаррі Расселом Василь Ломаченко таки досяг бажаного – виграв титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі.

Згодом українець зійшовся на рингу з Чонлатарном Пірійяпіньо, Гамальєром Родрігесом, Ромуло Коасічою, Романом Мартінесом, Ніколасом Волтерсом, Джейсоном Сосо, Мігелем Марріагою, Гільєрмо Рігондо, Хорхе Лінаресом (завоював титул чемпіона світу за версією WBA Super і The Ring), Хосе Педрасою, Ентоні Кроллою та Люком Кемпбеллом (завоював пояс WBC). Всі поєдинки завершилися перемогою Василя Ломаченка.

У 2020 році Василь Ломаченко втратив усі чемпіонські пояси в бою проти американця Теофімо Лопеса.

Бій між Ломаченком та Лопесом відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня. На кону було звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Ломаченко на цей бій виставив свої три чемпіонські пояси, Лопес – єдиний, яким володів.

Бій тривав усі 12 раундів, а Лопес переміг рішенням суддів. Цей бій також отримав звання апсет року, адже Лопес перед боєм не був фаворитом.

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Після цього бою чимало йшлося про можливий реванш. Але відповідний пункт не був прописаний у контракті боксерів на перший бій. Ймовірний реванш Ломаченко – Лопес входить в один з найбільш очікуваних боїв у 2021 році.

Що відомо про наступний бій Ломаченка

Після поразки Лопесу Ломаченку зробили операцію через травму плеча. Тільки взимку українець зміг відновити тренування.

Василь планує повернутися у ринг вже навесні 2021 року. Ломаченко прагне отримати реванш з Теофімо Лопесом, однак американець відмовляється від бою.

Потенційними суперниками Ломаченка можуть стати Джервонта Девіс, Девін Хейні, Раян Гарсія, Шакур Стівенсон та Масаєші Накатані.

Саме Накатані готовий зустрітися в рингу з Ломаченком. Такий висновок можна зробити з коментаря, залишеного Накатані під постом українця в інстаграмі, в якому Василь поцікавився у фанатів, що вони думають щодо їх можливого бою.

У січні 2020 року на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграмі було опубліковано відео на релігійну і військову тематику. На кадрах присутній спецназ Росії, а в кінці автор відео дякує "ввічливих людей". Так називали російських військових, які без розпізнавальних знаків захоплювали українські об'єкти в Криму та здійснювали анексію півострова.

Відео, через якого Василь Ломаченко потрапив в скандал

На боксера полився шквал критики. Згодом Ломаченко відповів на критику, зачитавши вірш.

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