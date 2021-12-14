Черговий скандал для Ломаченка

Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі фрагмент передачі телеканалу "Спас", що належить Московській патріархії. На архівному відео російський рок-музикант та поет Петро Мамонов прочитав свій вірш.

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Річ у тім, що у 2020-му Мамонову було заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки за порушення порядку в'їзду до анексованого Росією Криму.

У 2017 році його внесли до бази "Миротворець" через візити до півострова та заперечення російської агресії щодо України. У квітні 2014 року на питання про анексію Криму він відповів, що Росія "вирвала, і справа вірна".

До слова. Серце Мамонова перестало битись у липні 2021 року.

Відео фрагменту

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