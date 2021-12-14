Черговий скандал для Ломаченка
Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі фрагмент передачі телеканалу "Спас", що належить Московській патріархії. На архівному відео російський рок-музикант та поет Петро Мамонов прочитав свій вірш.
До речі Зрада скасовується: Ломаченко спантеличив фанатів прапором після перемоги над Коммі
Річ у тім, що у 2020-му Мамонову було заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки за порушення порядку в'їзду до анексованого Росією Криму.
У 2017 році його внесли до бази "Миротворець" через візити до півострова та заперечення російської агресії щодо України. У квітні 2014 року на питання про анексію Криму він відповів, що Росія "вирвала, і справа вірна".
Відео фрагменту
Відсвяткував перемогу з прапором рідного міста
- Василь Ломаченко переміг ганського боксера Річарда Коммі та став володарем титулу WBO Inter-Continental.
- Українець міг здобути дострокову перемогу та нокаутувати ганця. Проте Василь не став добивати суперника, оскільки йому було його шкода.
- Після перемоги Ломаченко з'явився у ринзі з прапором, проте не звичним для останніх боїв синьо-жовтим. Стяг, яким закутався українець нагадував прапор Іспанії.
- Виявилося, що Василь святкував перемогу з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині.
- Такий вчинок викликав неоднозначну реакцію вболівальників.
- Володимир Кличко був одним із перших, хто негативно відреагував на цю ситуацію.
- А от інший український боксер Іван Редкач став на сторону Ломаченка.