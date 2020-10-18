Ломаченко – Лопес: ефектна розв'язка бою – відео
Американський боксер Теофімо Лопес 18 жовтня завдав другої поразки українцю Василю Ломаченку. 23-річний Лопес виграв рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.
Протягом усього поєдинку боксери не поспішали йти у відкритий обмін ударами, пише 24 канал. І тільки останні раунди стали справжньою насолодою.
Дізнайтесь більше: Ломаченко програв в бою за звання абсолютного чемпіона світу
У фінальному раунді обидва боксери прагнули вирвати дострокову перемогу. Лопес хотів вимкнути світло в очах Ломаченка, адже пообіцяв це до бою.
Натомість Василь рятував програний бій. Тільки нокаут міг дозволити українцю здобути перемогу. У підсумку глядачі змогли побачити ефектну розв'язку, де обидва боксери пішли у відкритий розмін ударами.
ломаченко – лопес: головне
-
09:32 18 жовтЛомаченко вперше прокоментував поразку Лопесу
-
-
Вибір редакції
-
"Реал" неочікувано вдома програв "Кадісу" перед матчем проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів: відеосьогодні , 09:17
-
Ломаченко і Лопес провели зважування та ледь не влаштували бійку: відео17 жовтня , 09:18
-
Як Циганков після божевільного пасу Ярмоленка створив сенсацію проти Іспанії: відео14 жовтня , 09:58