Американський боксер Теофімо Лопес 18 жовтня завдав другої поразки українцю Василю Ломаченку. 23-річний Лопес виграв рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Протягом усього поєдинку боксери не поспішали йти у відкритий обмін ударами, пише 24 канал. І тільки останні раунди стали справжньою насолодою.

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У фінальному раунді обидва боксери прагнули вирвати дострокову перемогу. Лопес хотів вимкнути світло в очах Ломаченка, адже пообіцяв це до бою.

Натомість Василь рятував програний бій. Тільки нокаут міг дозволити українцю здобути перемогу. У підсумку глядачі змогли побачити ефектну розв'язку, де обидва боксери пішли у відкритий розмін ударами.