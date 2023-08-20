Проігнорувавши обстріл Чернігова: Ломаченко привітав фанатів зі святом цитатою архімандрита РПЦ

Василь Ломаченко продовжує гнути свою абсурдну лінію. Боксер закриває очі на все, що коїться довкола нього.

Василь Ломаченко привітав своїх фанатів зі святом за допомогою цитати архімандрита Російської православної церкви. Слова боксера супроводжувались трагедією в Україні, пише 24 Канал.

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Ні стида, ні совісті

Український народ святкує чудове свято Преображення Господнього, проте цього року Росія, як зазвичай, зробила свій терористичний внесок у рутину українців. Росія перетворила вихідний у жахливий смертельний день мешканців півночі України, оскільки близько 11:30 у Чернігові пролунали вибухи. Росіяни ракетою "Іскандер" попала у Драмтеатр, де була виставка виробників дронів. Свідомі українські спортсмени відреагували на трагедію, проте не умі можуть похизуватись адекватністю.

Зокрема, як завжди, із натовпу виділився Василь Ломаченко, котрий проігнорував черговий терористичний акт з боку Росії. Натомість український боксер вирішив просто привітати усіх своїх пошановувачів зі святом у соціальних мережах, використавши цитату архімандрита Російської православної церкви Сергія (Срібнянського), яку він так намагається наслідувати.

Поганих людей немає. Є люди, за яких особливо треба молитися. Зі святом, православні,

– написав боксер.

Проколи Ломаченка