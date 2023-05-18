Василь Ломаченко з'явився на публіці у футболках з написом "ПСЛМ 33" та "Псалом 103". Боєць демонструє свою позицію, пише 24 Канал.

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Аби люди все знали

Василь Ломаченко показово демонструє людям, що він й на правду надрелігійна людина. Нещодавно український боєць зазначив, що війну в Україні під силу зупинити тільки Богу, не назвавши справжнього винуватця злодіянь на території нашої держави. Василь ж вирішив в черговий раз продемонструвати свої вірування.

Він з’явився на медіа-заході від Top Rank Boxing у кепці з зображенням хреста та футболці з написом "ПСЛМ 33". Пізніше Ломаченко прийшов на пресконференцію перед боєм з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні у футболці з написом "Псалом 103". 33-й та 103-ій псалми – один зі 150 псалмів, які входять в Псалтир, 19-ту книгу Старого Завіту.

33-ій псалом розпочинається з таких слів: "Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться! Зо мною звеличуйте Господа, і підносьте Ім'я Його разом!". 103-ій ж стартує з таких: "Господи, Боже мій, Ти ве́льми великий, зодягну́вся Ти в ве́лич та в славу! Зодягає Він світло, як ша́ти, небеса́ простягає, немов би заві́су".

Нагадаємо, що бій Ломаченка з Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21-е травня. Бійці уже встигли провести пресконференції, а на передодні український боєць зазначив, що він буде битися виключно за свою країну. Також боксери позмагалися у битві поглядів, в якій виявили переможця.

Лук Ломаченка / Top Ranking

Футболка Ломаченка / скріншот з трансляції пресконференції