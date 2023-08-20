Василь Ломаченко привітав своїх фанатів зі святом за допомогою цитати архімандрита Російської православної церкви. Слова боксера супроводжувались трагедією в Україні, пише 24 Канал.

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Ні стида, ні совісті

Український народ святкує чудове свято Преображення Господнього, проте цього року Росія, як зазвичай, зробила свій терористичний внесок у рутину українців. Росія перетворила вихідний у жахливий смертельний день мешканців півночі України, оскільки близько 11:30 у Чернігові пролунали вибухи. Росіяни ракетою "Іскандер" попала у Драмтеатр, де була виставка виробників дронів. Свідомі українські спортсмени відреагували на трагедію, проте не умі можуть похизуватись адекватністю.

Зокрема, як завжди, із натовпу виділився Василь Ломаченко, котрий проігнорував черговий терористичний акт з боку Росії. Натомість український боксер вирішив просто привітати усіх своїх пошановувачів зі святом у соціальних мережах, використавши цитату архімандрита Російської православної церкви Сергія (Срібнянського), яку він так намагається наслідувати.

Поганих людей немає. Є люди, за яких особливо треба молитися. Зі святом, православні,

– написав боксер.

Проколи Ломаченка