Василь Ломаченко привітав своїх фанатів зі святом за допомогою цитати архімандрита Російської православної церкви. Слова боксера супроводжувались трагедією в Україні, пише 24 Канал.
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Ні стида, ні совісті
Український народ святкує чудове свято Преображення Господнього, проте цього року Росія, як зазвичай, зробила свій терористичний внесок у рутину українців. Росія перетворила вихідний у жахливий смертельний день мешканців півночі України, оскільки близько 11:30 у Чернігові пролунали вибухи. Росіяни ракетою "Іскандер" попала у Драмтеатр, де була виставка виробників дронів. Свідомі українські спортсмени відреагували на трагедію, проте не умі можуть похизуватись адекватністю.
Зокрема, як завжди, із натовпу виділився Василь Ломаченко, котрий проігнорував черговий терористичний акт з боку Росії. Натомість український боксер вирішив просто привітати усіх своїх пошановувачів зі святом у соціальних мережах, використавши цитату архімандрита Російської православної церкви Сергія (Срібнянського), яку він так намагається наслідувати.
Поганих людей немає. Є люди, за яких особливо треба молитися. Зі святом, православні,
– написав боксер.
Проколи Ломаченка
- Боксер викладав у себе на сторінці в Інстаграм фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Ломаченко позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
- Василь публікував дві частини інтерв'ю зі скандальним Митрополитом Лукою, які викликали чимале обурення серед підписників.
- 13 грудня український боксер також опублікував фото з Митрополитом Запорізьким та Мелітопольським УПЦ МП Лукою, проти якого ввели санкції.
- Василь Ломаченко виставив у себе на сторінці в Інстаграм публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату. Такий жест зі сторони боксера і став підставою внесення Ломаченка до списку держзрадників.
- Також боксер свого часу заявляв, що ніхто, окрім Бога не зможе допомогти Україні у війні з Росією. За таку позицію Ломаченка розніс український актор, який запропонував Василю цікаву альтернативу його думки.
- До того ж на одній з пресконференцій Ломаченко з'явився на публіці у футболках з написом "ПСЛМ 33" та "Псалом 103".
- Український тенісист Сергій Стаховський жорстко висловився щодо Василя, оскільки запевнив, що таких людей, як Ломаченко, потрібно позбавляти громадянства.