Артур Логай звернувся до Василя Ломаченка, взявши за основу його висловлювання щодо війни в Україні. Український актор "прочитав лекцію" боксеру.

Варте уваги Ломаченко з’явився на пресконференції у футболках з написами "ПСЛМ 33" та "Псалом 103"

Завдяки спільним зусиллям

Нещодавно Василь Ломаченка сказав на пресконференції, що ніхто ніяк не зможе вплинути на війну в Україні, окрім Бога. Така позиція боксера обурила багатьох українців, зокрема, і Артура Логая. Актор записав відео, в якому він саркастично вирішив пояснити Ломаченку абсурдність його слів. Логай запропонував Василю опусити руки під час бою з Хейні та просто почати молитися Богу, в надії, що опонент не буде його надто сильно бити.

Також Артур в приклад в приклад Ломаченку навів притчу з біблії про Давида та Голіафа, підкресливши свою позицію. Логай намагається донести Ломаченку, що віра це добре, проте без зусиль ніхто не зможе нічого добитися. Також український актор обурений тим, що боксер не використовує свою медійність, аби висвітлювати війну в Україні та справжнього агресора.

Відео звернення Логая:

Нагадаємо, що бій Ломаченка з Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21-е травня. Бійці уже встигли провести пресконференції, а на передодні український боєць зазначив, що він буде битися виключно за свою країну. Також боксери позмагалися у битві поглядів, в якій виявили переможця.