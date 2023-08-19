Росія продовжує тероризувати український народ. Неспокійна ніч вплила у смертельний ранок. Близько 11:30 у Чернігові пролунали вибухи. Росіяни ракетою "Іскандер" попала у Драмтеатр, де була виставка виробників дронів.
До теми У Чернігові перенесли матч Першої ліги через цинічний ракетний удар Росії
Спортсмени пліч-о-пліч із мешканцями Чернігова
Тому чимало людей зібралось у центрі міста, аби спокійно провести вихідний святковий день, який ворог перетворив у день жалоби.
Спершу повідомлялось про 5 загиблих, але згодом оголосило про 6-ту жертву ракетного удару. На жаль, лікарям не вдалось врятувати маленьку дівчинку, життя якої окупанти обірвали у лише її 6 років. Мама загиблої дитини перебуває у важкому стані.
Згодом стало відомо, що ця кількість загиблих зросла до 7. Ще 117 людей постраждали внаслідок удару, великій кількості із них потрібне хірургічне втручання.
Сайт 24 Каналу зібрав підбірку реакцій українського спорту на терористичний удар росіян по Чернігову.
Більшість із українських спортсменів поширили коротке відео, у яке чисто випадково потрапив момент прильоту по Драмтеатрі. Дівчинка із кошичком фруктів у руках просто робила фото на фоні цього об'єкта інфраструктури, як в цей момент ракета влучила у будівлю.
Відзначимо, що Росія завдала удару по рідному місту капітана збірної України з футболу та київського Динамо Андрія Ярмоленка.
Тримайся, рідненький,
– написав футболіст.
Реакція Андрія Ярмоленка / Скриншот із інстаграму футболіста
Відреагував на цинічний удар по рідному місту Ярмоленка і його одноклубник по Динамо Микола Шапаренко.
Реакція Миколи Шапаренка / Скриншот із інстаграму футболіста
Також не міг опинитись осторонь нападник Брюгге Роман Яремчук.
Реакція Романа Яремчука / Скриншот із інстаграму футболіста
Також свої реакції у соцмережах залишили інші зірки українського спорту – Анна Рижикова, Анна Різатдінова, Анжеліка Терлюга, Леся Цуренко та інші.
Реакція Лесі Цуренко / Скриншот із інстаграму тенісистки
Анна Рижикова про удар по Чернігову 19 серпня / Скриншот із інстаграму легкоатлетки
Реакція Анни Різатдінової / Скриншот із інстаграму колишньої гімнастки
Реакція Анжеліки Терлюги / Скриншот із інстаграму каратистки
Лівий захисник Арсенала та амбасадор платформи UNITED 24 Олександр Зінченко вкотре нагадав своїм підписникам, що Росія – країна-терорист.
Реакція Олександра Зінченка / Скриншот із інстаграму футболіста