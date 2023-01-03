Василь Ломаченко виставив у себе на сторінці в Інстаграм публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату. Такий жест зі сторони боксера і став підставою внесення Ломаченка до списку держзрадників.
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Незрозумілі стандарти Ломаченка
У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу, що є одним із ключових наративів російської пропаганди.
У своєму дописі Ломаченко закликає підписників показати, наскільки вони вірні "Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому". Після хвилі критики у коментарях Ломаченко зробив ще один пост із ключовим повідомленням: "Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Усі мають вуха, але не всі мають вуха, щоб слухати".
"Публічність накладає певні соціальні зобов'язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети та шахеди", – переконана лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.
Раніше Рух ЧЕСНО вніс до списку держзрадників і футболіста з українським паспортом Анатолія Тимощука.
Інші "проколи" Ломаченка:
- Боксер викладав у себе на сторінці в Інстаграм фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Ломаченко позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
- Василь публікував дві частини інтерв'ю зі скандальним Митрополитом Лукою, які викликали чимале обурення серед підписників.
- 13 грудня український боксер також опублікував фото з Митрополитом Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввели санкції.