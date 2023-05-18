Василь Ломаченко не зміг відверто відповісти на запитання про війну в Україні. Боксер знайшов відмовку.
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Тільки "один вихід"
Василь Ломаченко продовжує опиратися на свої надрелігійні вірування, що, на його думку, слугує хорошою відмовкою на важливі запитання. Український боксер вирішив не озвучувати агресора у війні не території нашої держави, проте Василь зазначив, що саме Бог – це єдиний, хто здатен зупинити злодіяння Росії в Україні.
Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну,
– вважає Ломаченко,
Нагадаємо, що бій українського боксера з Девіном Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21 травня. Боксери також встигли провести пресконференцію, а на передодні Василь зазначив, що він буде битися за свою країну.
"Проколи" Ломаченка
- Боксер викладав у себе на сторінці в Інстаграм фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Ломаченко позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
- Василь публікував дві частини інтерв'ю зі скандальним Митрополитом Лукою, які викликали чимале обурення серед підписників.
- 13 грудня український боксер також опублікував фото з Митрополитом Запорізьким та Мелітопольським УПЦ МП Лукою, проти якого ввели санкції.
- Василь Ломаченко виставив у себе на сторінці в Інстаграм публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату. Такий жест зі сторони боксера і став підставою внесення Ломаченка до списку держзрадників.