Василь Ломаченко не зміг відверто відповісти на запитання про війну в Україні. Боксер знайшов відмовку.

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Тільки "один вихід"

Василь Ломаченко продовжує опиратися на свої надрелігійні вірування, що, на його думку, слугує хорошою відмовкою на важливі запитання. Український боксер вирішив не озвучувати агресора у війні не території нашої держави, проте Василь зазначив, що саме Бог – це єдиний, хто здатен зупинити злодіяння Росії в Україні.

Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну,

– вважає Ломаченко,

Нагадаємо, що бій українського боксера з Девіном Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21 травня. Боксери також встигли провести пресконференцію, а на передодні Василь зазначив, що він буде битися за свою країну.

"Проколи" Ломаченка