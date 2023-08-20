Карпати відреагували на витівку іспанського колективу, який влив кошти у війни проти України. "Біло-голубі" закрили очі на те, що відбувається навкруги.

Варте уваги Перетворили центр Чернігова на море крові: реакція спорту на удар по рідному місту Ярмоленка

З'їхали з глузду

Реал Сосьєдад оформив трансфер російського футболіста Арсена Захаряна, який перейшов до Іспанії із московського Динамо. Раніше повідомлялося, що "королівський" клуб виклав 13 мільйонів євро плюс бонуси за півзахисника. Варто відзначити, що Захарян провів 7 поєдинки за збірну Росії, а 3 з них – товариські ігри, котрі відбулись вже після початку повномасштабної війни.

Іспанський колектив вирішив "не запарюватись" над масштабними проблемами, а проспонсорувати росіян, які вливають кошти у війну проти України. Карпати, які уже не вперше гучно говорять про дану проблему, знову відреагували на абсурдні дії футбольного світу.

Березень 2022 року. Реал Сосьєдад: "всі ми з Україною". Серпень 2023 року: Реал платить понад 10 мільйонів євро російському Динамо за гравця їх національної збірної. Російський режим отримує понад 1 мільйон євро податків. Реал Сосьєдад підтримує тероризм і смерть українців,

– йдеться у повідомлення на офіційному твіттері Карпат.

Привітання росіянина у складі Реал Сосьєдаду:

Трансфери із Росії після початку повномасштабної війни