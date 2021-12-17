Усик зачекає: названо дату та місце наступного бою Ф'юрі
Джерело:Boxing News 24/7
Френк Уоррен, співпромоутер чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО), висловився щодо організації поєдинку між його підопічним і Ділліаном Уайтом (28-2, 19 КО).
Промоутер озвучив приблизні терміни проведення поєдинку. За словами Воррена, раніше весни чекати бою не варто.
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"Потрібно бути реалістами та орієнтуватися на пору року. Перше, це, звичайно, бій на стадіоні, а з усіх стадіонів з дахом у нас лише арена у Кардіффі. Від цього й відштовхуємось. У березні ми не вийдемо на вулицю в шортах, чи не так? А ще врахуємо розпал футбольного сезону, тож це буде проблема, з якого боку не зайди. Загалом Кардіфф є фаворитом (як місце проведення поєдинку)", – зазначив Воррен.
Раніше Воррен заявив, що у контракті на цей бій не буде пункту про реванш.
Ф'юрі приписують бій з Усиком
- Після перемоги Усика над Ентоні Джошуа, а Ф'юрі над Деонтеєм Уайлдером багато людей заговорили про бій обох переможців. Однак на заваді став Джошуа, який активував опцію реваншу з українцем.
- Втім, британець через деякий час був готовий відтермінувати поєдинок з Олександром, взявши відступні.
- Ф'юрі та Усик були готові побоксувати на одному ринзі. Але знову між ними виникла перепона, але цього разу вже серйозна. WBC офіційно призначила Ф'юрі наступного обов'язкового суперника, ним став Ділліан Уайт. Тому бій Усика з Ф'юрі доведеться відкласти.