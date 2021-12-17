Промоутер озвучил примерные сроки проведения поединка. По словам Уоррена, раньше весны ждать боя не стоит.
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"Нужно быть реалистами и ориентироваться на время года. Первое, это, конечно, бой на стадионе, а из всех стадионов с крышей у нас только арена в Кардиффе. От этого и отталкиваемся. В марте мы не выйдем на улицу в шортах, не так ли? А еще учтем разгар футбольного сезона, так что это будет проблема, с какой стороны ни зайди. В целом Кардифф является фаворитом (как место проведения поединка)", – отметил Уоррен.
Ранее Уоррен заявил, что в контракте на этот бой не будет пункта о реванше.
Фьюри приписывают бой с Усиком
- После победы Усика над Энтони Джошуа, а Фьюри над Деонтеем Уайлдером многие заговорили о бое обоих победителей. Однако помехой стал Джошуа, который активировал опцию реванша с украинцем.
- Впрочем, британец через некоторое время был готов отсрочить поединок с Александром, взяв отступные.
- Фьюри и Усик были готовы побоксировать на одном ринге. Но снова между ними возникла преграда, но на этот раз уже серьезная. WBC официально назначила Фьюри следующего обязательного соперника, им стал Диллиан Уайт. Поэтому бой Усика с Фьюри придется отложить.