Промоутер озвучив приблизні терміни проведення поєдинку. За словами Воррена, раніше весни чекати бою не варто.

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"Потрібно бути реалістами та орієнтуватися на пору року. Перше, це, звичайно, бій на стадіоні, а з усіх стадіонів з дахом у нас лише арена у Кардіффі. Від цього й відштовхуємось. У березні ми не вийдемо на вулицю в шортах, чи не так? А ще врахуємо розпал футбольного сезону, тож це буде проблема, з якого боку не зайди. Загалом Кардіфф є фаворитом (як місце проведення поєдинку)", – зазначив Воррен.

Раніше Воррен заявив, що у контракті на цей бій не буде пункту про реванш.

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