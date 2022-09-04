Усик: Він ще не пішов на пенсію, це просто гра

Кривдник Ентоні Джошуа впевнений, що своїми одіозними промовами Ф'юрі хоче привернути до себе якомога більше уваги. А розмови про пенсію Усик називає лише грою, адже Тайсон хоче заробити за поєдинок за абсолют багато грошей.

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Олександр запевнив, що усі образливі заяви британця ніяк не зачіпають його. Він порівняв Тайсона з вороною та людиною, яка любить поговорити.

Він хоче бій проти мене. Ф’юрі хоче, щоб про нього говорили. Він ще не пішов на пенсію, це просто гра – "Я йду з боксу", "Я повертаюся". Він ще хоче заробити гроші. Усі його химерні коментарі у мій бік. Мабуть, він думає, що це мене зачіпає. Але цього не буде,

– сказав Усик.

"Він як ворона, яка сперечається з вовком, сидячи на дереві. Реальність така, що якби ворона була близько до вовка, вона б мовчала. Тайсон Ф’юрі любить поговорити – бла-бла-бла", – додав український боксер.

Нещодавно менеджер українця Егіс Клімас запевнив, що Ф'юрі вже погодився провести бій проти Усика. Якщо сторони домовляться про поєдинок, то двобій може прийняти Саудівська Аравія.

Усик закликає Ф'юрі провести бій за абсолют