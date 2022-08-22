Цього бою чекають усі

За інформацією видання, бій за абсолют може прийняти Саудівська Аравія. Поєдинок Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі може відбутись ще 2022 року, а точніше 17 грудня.

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Цікаво, що наступного дня (18 грудня) у сусідньому Катарі відбудеться фінал чемпіонату світу-2022 з футболу.

Міністр спорту Саудівської Аравії принц Мохаммед Абулазіз запевнив, що вони зацікавлені у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. За його словами, Усик та Фрі можуть вийти на ринг у місті Ер-Ріяд.

Бій за абсолют принесе боксерам гонорари у понад 40 мільйонів доларів.

Наразі у Ф'юрі ще ж декілька днів часу, щоб остаточно визначитись зі своїм майбутнім. WBC дав "Циганському королю" час до 26 серпня. Якщо Тайсон офіційно закінчить кар'єру, то його титул стане вакантним.

Усик запрошує Ф'юрі на ринг