Усик: Он еще не ушел на пенсию, это просто игра

Обидчик Энтони Джошуа уверен, что своими одиозными речами Фьюри хочет привлечь к себе как можно больше внимания. А разговоры о пенсии Усик называет только игрой, ведь Тайсон хочет заработать за поединок за абсолют много денег.

Стоит увидеть Найдите свои яйца и выйди на бой со мной, с*чко, – Фьюри дерзко обратился к Усику

Александр заверил, что все оскорбительные заявления британца никак не затрагивают его. Он сравнил Тайсона с вороной и человеком, который любит поговорить.

Он хочет бой против меня. Фьюри хочет, чтобы о нем говорили. Он еще не ушел на пенсию, это просто игра – "Я ухожу из бокса", "Я возвращаюсь". Он хочет заработать деньги. Все его причудливые комментарии в мою сторону. По-видимому, он думает, что это меня затрагивает. Но этого не будет,

– сказал Усик.

"Он как ворона, спорящая с волком, сидя на дереве. Реальность такая, что если бы ворона была близко к волку, она бы молчала. Тайсон Фьюри любит поговорить – бла-бла-бла", – добавил украинский боксер.

Недавно менеджер украинца Эгис Климас заверил, что Фьюри уже согласился провести бой против Усика. Если стороны договорятся о поединке, то поединок может принять Саудовская Аравия.

Усик призывает Фьюри провести бой за абсолют