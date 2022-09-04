Усик: Он еще не ушел на пенсию, это просто игра
Обидчик Энтони Джошуа уверен, что своими одиозными речами Фьюри хочет привлечь к себе как можно больше внимания. А разговоры о пенсии Усик называет только игрой, ведь Тайсон хочет заработать за поединок за абсолют много денег.
Стоит увидеть Найдите свои яйца и выйди на бой со мной, с*чко, – Фьюри дерзко обратился к Усику
Александр заверил, что все оскорбительные заявления британца никак не затрагивают его. Он сравнил Тайсона с вороной и человеком, который любит поговорить.
Он хочет бой против меня. Фьюри хочет, чтобы о нем говорили. Он еще не ушел на пенсию, это просто игра – "Я ухожу из бокса", "Я возвращаюсь". Он хочет заработать деньги. Все его причудливые комментарии в мою сторону. По-видимому, он думает, что это меня затрагивает. Но этого не будет,
– сказал Усик.
"Он как ворона, спорящая с волком, сидя на дереве. Реальность такая, что если бы ворона была близко к волку, она бы молчала. Тайсон Фьюри любит поговорить – бла-бла-бла", – добавил украинский боксер.
Недавно менеджер украинца Эгис Климас заверил, что Фьюри уже согласился провести бой против Усика. Если стороны договорятся о поединке, то поединок может принять Саудовская Аравия.
Усик призывает Фьюри провести бой за абсолют
- Еще на ринге после победного реванша с Энтони Джошуа наш боксер сделал неожиданное заявление: "Или бой против Фьюри или не будет боксировать вообще". После этого Усик призвал Тайсона возвращаться на ринг.
- Тогда Фьюри быстро отреагировал на слова украинца. Британец назвал реванш Усик – Джошуа самым плохим титульным боем и добавил, что сможет победить обоих боксеров за один вечер.
- Украинский боксер не стал долго медлить с ответом. Он заявил, что победы Фьюри только снятся, а побить он может только свою задницу.
- 3 сентября Фьюри записал дерзкое видеообращение для Усика, в котором призвал украинца выходить на ринг уже в декабре 2022-го. Также британец обвинил Александра во лжи, вспомнив слова украинца о старых травмах, не позволяющих Усику боксировать до 2023 года.
- А вот Роберт Гарсия, тренер Фьюри, не стал разбрасывать громкие заявления. Наставник заверил, что не следует недооценивать украинского боксера, который станет угрозой для любого соперника.