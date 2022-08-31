Стюард: Мені подобається дивитись його бої

Тренер британця Шугар Хілл Стюард прокоментував можливий під свого підопічного з Олександром Усиком. Наставник Тайсона Ф'юрі запевнив, що не слід недооцінювати українського боксера.

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На його думку, Усик несе загрозу для "Циганського короля". Адже Олександр добре знає, як перемогти британця та стати абсолютним чемпіоном світу. Хілл Стюард із цікавість чекатиме бій за абсолют.

Тренер Ф'юрі виділив роботу Усика ногами, які додають проблем будь-якому супернику. Навіть габарити боксерів не будуть перевагою над українцем.

Загроза з боку Усика полягає в тому, що він знає, як перемагати і що потрібно для цього робити. Потрібно бути чесними. Не можна говорити, що Усик – поганий боксер. Він класний боксер, мені подобається дивитись його бої. Він є загрозою для всіх, у тому числі для Тайсона, тому що Усик знає, що робити для перемоги,

– заявив наставник Ф'юрі.

Раніше Хілл Стюард повторив слова свого підопічного, що в один вечір Ф'юрі може перемогти і Джошуа, і Усика. Саме це сказав Тайсон після реваншу Усик – Джошуа, назвавши цей двобій найгіршим титульним поєдинком.