Усик закликав Ф'юрі покидати пенсію

Ще на ринзі Олександр Усик розповів, з яким планує провести наступний двобій. Позиція українця була категоричною. Або Усик б'ється з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, або не б'ється узагалі, пише 24 канал.

До теми Усик назвав наступного суперника, з яким хоче боксувати, або пригрозив не битися взагалі

Після численних привітань та обіймів Усик вдруге звернувся до "Циганського короля"під час інтерв'ю виданню DAZN.

Тайсон, повертайся на ринг,

– закликав його Усик.

Нагадаємо, що Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри після переможного бою проти Деонтея Уайлдера.

Усик звернувся до Ф'юрі: дивіться відео

Ф'юрі: Я знищу обох за один вечір

Відповідь Ф'юрі довго чекати не довелось. Тайсон зробив несподівану заяву у себе в інстаграмі, яка могла образити Усика та Джошуа. Він назвав цей реванш одним із найгірших титульних поєдинків. "Циганський король" впевнений, що за один вечір міг би перемогти одразу двох боксерів.

Якщо бути чесним з вами, хлопці, після перегляду, обидва вони були лайном. Це був один з найгірших титульних боїв у важкій вазі, які я коли-небудь бачив. Це було лайно! Давайте! Я знищу їх обох за один вечір. "Циганський король" залишиться тут назавжди,

– відповів Ф'юрі.

Нагадаємо, що Усик переміг Джошуа у реванші за роздільним рішенням суддів після 12-раундового поєдинку.