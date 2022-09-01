Клімас: Наскільки я знаю, то всі вже погодились

Менеджер українця Егіс Клімас розповів нові подробиці щодо потенційного бою за абсолют. За його словами, Тайсон Ф'юрі вже погодився на поєдинок проти Олександра Усика.

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Наскільки я знаю, то всі вже погодились. Тайсон Ф'юрі вже сказав "так", він це зробить. Усик, звісно, ​​теж згоден. Він перший викликав Ф'юрі,

– сказав менеджер Усика.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу може відбутись наприкінці 2022-го або на початку 2023-го року. Наразі можливість поєдинку Усик – Ф'юрі складає 80%. Розповів менеджер українця, де боксери можуть вийти на ринг. Бій за абсолют може прийняти Саудівська Аравія.

Раніше вже була інформація про поєдинок Усик – Ф'юрі у Саудівській Аравії. Бій може відбутись у місті Ер-Ріяд.

Клімас запевнив, що Усик має усі шанси, щоб побити Ф'юрі. В іншому випадку він би не кидав виклик "Циганському королю".

Якби Усик думав, що він його не поб'є, він би ніколи його не викликав і не виходив з ним на бій. Звісно, ​​він поб'є його. Усик хоче четвертий пояс,

– відповів Клімас.

Усик хоче бою за абсолют