Усик: Це йому сниться щодня
На післяматчевій пресконференції чимало запитань цікавило пресу. Не обійшли журналісти увагою й одіозну заяву "Циганського короля" після реваншу, повідомляє 24 канал.
До теми Усик звернувся до Ф'юрі після перемоги над Джошуа: Тайсон миттєво відповів – ефектне відео
Відповідь Усика була не менш цікавою та викликала посмішки на обличчях присутніх та овації у залі. Промоутер українця Олександр Красюк через сміх навіть не зміг одразу перекласти на англійську відповідь боксера.
Написав, що переможе нас з Джошуа в один день? Це йому сниться щодня, що він там когось переміг. Знаєте, що він поб'є? Дупу він свою поб'є,
– сказав Усик.
Усик класно відповів Ф'юрі: дивіться відео
У коментарі після перемоги Усик заявив, що хоче битись із Ф'юрі або не буде боксувати взагалі.
Що такого сказав Ф'юрі
Британський боксер назвав у себе в інстаграмі цей бій одним із найгірших титульних поєдинків у цій ваговій категорії.
"Циганський король" заявив, що переміг би Усика та Джошуа за один вечір.
Якщо бути чесним з вами, хлопці, після перегляду, обидва вони були лайном. Це був один з найгірших титульних боїв у важкій вазі, які я коли-небудь бачив. Це було лайно! Давайте! Я знищу їх обох за один вечір. "Циганський король" залишиться тут назавжди,
– сказав Тайсон.
Нагадаємо, що Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри після яскравої перемоги над Деонтеєм Уайлдером.
Головне про реванш та істерику Джошуа
- До цього поєдинку Ентоні підійшов у значно кращій фізичній формі, але й Усик не був слабшим. Початок був за британцем, що можна сказати й про 8-й та 9-й раунди, де Джошуа несподівано повністю перехопив ініціативу. Але навіть після цього Олександр видав неймовірну 3-хвилинку у 10-му раунді.
- Такий незламним характером був захоплений навіть промоутер Джошуа. Едді Хірн погоджується з перемогою українця та вважає її заслуженою.
- Нагадаємо, що Усик переміг Джошуа у реванші за роздільним рішенням суддів. Двоє рефері віддали перевагу українцю. Натомість британський суддя був на стороні земляка Ентоні.
- AJ істерично сприйняв поразку. Він покинув ринг після оголошення переможця, але згодом повернувся та видав дивну промову. Однак він віддав шану Усику та нагадав про війну в Україні. Також на емоціях британець кинув пояси Олександра на землю.
- До цього Ентоні разом із Олександром після фінального гонга стали на коліна одне перед одним, а після огорнулись синьо-жовтим прапором.