Президент "Динамо" Ігор Суркіс наважився на відверту розмову з обуреними фанатами. Говорили про скандальне призначення Мірчі Луческу головним тренером київського клубу 23 липня.

Представники ультрас "Динамо" прийшли до стадіону імені Лобановського, аби висловити своє обурення рішенням Суркіса. Про це повідомляє "Главком".

До теми Олег Блохін про призначення Луческу: Не буду вболівати за "Динамо", це плювок у душу

Що Суркіс сказав фанатам, а вони йому

Олігарх запропонував фанатам поспілкуватися на території стадіону. Він вийшов до них сам та без охорони. Водночас агресивно відреагував на те, що з вікна стадіону розмову знімали на камеру.

Представники ультрас одразу заявили Суркісу, що своїм рішенням він плюнув у душу фанатам: "Ви обрали того, хто вважався у нас символом непорядності, хто поливав наш клуб брудом".

Суркіс відповів їм, що довго вагався і навіть дві доби не спав, намагаючись переконати Луческу очолити клуб. Він також вважає, що містер нібито затаїв образу на "Шахтар" і готовий їм помститися, а Ахметову довести, що той був неправий звільняючи його. Суркіс також додав, що інших кандидатур не розглядав, оскільки ця була найоптимальніша.

Ви ж критикували мене за "динамівські серця"? Хотіли іноземного спеціаліста? Маєте,

– сказав Суркіс.

Згодом між ним і фанатами розпочалася справжня перепалка та звинувачення одне одного. Власник "Динамо" згадав образливий банер у Чернігові.



Банер ультрас "Динамо" у Чернігові / Фото WBC Ультрас Динамо

За словами Суркіса, Луческу нікого змінювати не збирається. Тренером воротарів залишається Михайло Михайлов. У тренерський штаб містер візьме Олександра Спірідона (молдовського спеціаліста, який був його помічником у "Шахтарі" та "Зеніті").

Після чого фанати дорікнули йому тим, що Луческу досяг в "Шахтарі" всього через те, що Ахметов мінімально втручався в політику клубу. Чого не скажеш про самого Суркіса.

Схоже президента "Динамо" ці слова й справді зачепили, бо він перейшов на мати.

"Йдіть працюйте в клубі, влаштую вас на роботу! Давати поради може кожен. Враховуйте можливості Ахметова і мої. Я в цей клуб вх**рив півтора мільярда, тягнув його з останніх сил. Керувати за чужі гроші може кожен. Свої вкладіть. Дайте 30 мільйонів доларів на рік і керуйте. Я буду в стороні. Призначайте тренера і беріть, кого хочете", – обурився Суркіс.

Потім він сказав, що з Луческу в нього домовленість: "Немає результату – розходимось без компенсації". Після чого розмова обірвалась, як кажуть журналісти, з ініціативи фанатів.

Що відомо про призначення Луческу в Динамо: головне

Румунський тренер Мірча Луческу офіційно очолив київське "Динамо". Він почне тренувати столичний клуб з сезону 2020/2021.

Контракт між фахівцем і комндою укладено на два роки. Втім у ньому є пункт, який дозволяє продовжити договір ще на один рік.

Сам "Містер", як його називають у футбольному світі, зізнався, що дуже сумував за Україною і мріяв сюди повернутися. Мовляв, тут у нього є велика прихильність уболівальників.

Втім ультраси столичного клубу таким призначенням, схоже, незадоволені. Їх не влаштовує минуле румунського фахівця, а саме 12 років у донецькому "Шахтарі". Уболівальники навіть анонсували акцію протесту.

Досягнення Луческу в "Шахтарі":

Чемпіон України – 8 разів,

володар Кубка України – 6 разів,

володар Суперкубка України – 7 разів,

володар Кубка УЄФА – 1 раз (у 2009 році).

Також Мірча Луческу має державні ордени "За заслуги" І, ІІ і ІІІ ступенів. Усі вони так чи інакше пов'язані з внеском "Містера" в розвиток українського футболу.