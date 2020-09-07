Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла золоту медаль на міжнародному турнірі Kamila Skolimowska Memorial, який завершився в Польщі.

Юлія Левченко показала перший результат – 1,92 м. На жаль, вона невдало намагалася поліпшити свій результат, причому в другій спробі (1,95 м) взагалі пролетіла під планкою, пише 24 канал.

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Виступи інших українців

Друге місце посіла українка Ірина Геращенко – 1,89 м. Це її найкращий результат в сезоні. Четвертий результат у Оксани Окунєвої (1,85 м).

В інших дисциплінах на турнірі в Хожуві українці не змогли зайняти призові місця. Катерина Климюк фінішувала п'ятою в бігу на 400 метрів, Анна Плотіцина також посіла п'яте місце в бігу на 100 метрів з бар'єрами.

Українець Михайло Кохан показав четвертий результат у метанні молота (75,73 метра), поступившись переможцю Павлу Файдеку з Польщі більш ніж в 4 метри (79,81 метра).

Зазначимо, що на турнірі також повинна була виступити Ярослава Магучіх, але переможниця двох етапів Діамантової ліги знялася.