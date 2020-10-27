Українські легкоатлети показувати просто феноменальні результати на перших змаганнях після тривалої перерви, яка була викликана коронавірусом. Найбільше відзначили здобутки Марини Бех-Романчук та Андрія Проценка, які і стали найкращими легкоатлетами у вересні.

ФЛАУ найвище оцінив здобутки легкоатлетів Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину та Проценко. Андрій виступає під прапором України у стрибках у висоту.

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Цікаво, що обидвох спортсменів вже вдруге поспіль визнають найкращими легкоатлеткою та легкоатлетом місяця в Україні. Цього разу вони стали найкращими у вересні.

Як виступали найкращі легкоатлети місяця на змаганнях

Бех-Романчук не залишила шансів конкуренткам на змаганнях зі стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги у Досі (Катар). Українка стрибнула на 6,91 метра. Цей результат став найкращим показником сезону. До особистого рекорду не вистарчило лише 2 сантиметрів. 25-річна легкоатлетка встановила його ще у 2016 році в Луцьку.

Ця перемога не стала єдиною для української спортсменки. Легкоатлетка залишила за спиною суперниць і на турнірі у Берліні. Бех-Романчук завоювала "золото" змагань з результатом 6,87 метра. Це найкращий результат українки в цьому сезоні.

У вересні Марина виграла срібло на змаганнях Golden Roof Challenge в австрійському Інсбруку і на турнірі в Дессау.

Андрій Проценко забрав "золото" змагань зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги у Римі (2,30 м) та чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (2,25 м). Українець також встановив національний рекорд в рамках чемпіонату світу з півмарафону.