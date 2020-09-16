Золотий хет-трик: Левченко – переможниця престижного турніру у Хорватії
Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, здобула третю перемогу поспіль на змаганнях у новому сезоні. Цього разу українці не було рівних на турнірі у Хорватії.
Юлія Левченко була єдиною з українок на турнірі Continental Tou, який відбувався у Загребі (Хорватія). Але цього вистачило, щоб здобути для України перемогу, інформує World Athletics.
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Українкам знову немає рівних
Головними суперницями на цьому старті для Левченко у боротьбі за перемогу мали стати шведка Еріка Кінсі та легкоатлетка з Австралії Нікола Макдермотт. Обоє стрибунок брали у 2020 році планку на висоті 1.95 метри та вище, тоді як Левченко ділить найкращий результат сезону – 2.00 метри. Але такі прогнози були хибними, суперницям не вдалось нав'язати боротьбу єдиній українці.
Відразу чотирьом легкоатлеткам вдалось із першої спроби взяти висоту 1.87 метри. У наступній спробі на висоті 1.90 покинула боротьбу за нагороди словенка Лія Апостоловські, інші троє атлеток з першої спроби взяли цю висоту.
Планка на висоті 1.93 метри стала вирішальною для визначення призових місць. Левченко вдалось взяти таку висоту із першої спроби, а от її суперниці не зуміли підкорити дану висоту навіть з трьох спроб.
Левченко хотіла спробувати підкорити висоту 2 метри, але всі три спроби українки були невдалими. Тож її суперниці Кінсі та Макдермотт розділили між собою друге місце, обидві спортсменки взяли висоту 1.90.
Лідерська трійка турніру
- Юлія Левченко (Україна) – 1.93 м
- Еріка Кінсі (Швеція) – 1.90 м
- Нікола Макдермотт (Австралія) – 1.90 м
Після турніру у Загребі Левченко летить у Італію, де вже у четвер, 17 вересня, виступатиме на етапі Діамантової ліги в Римі. Крім неї там змагатиметься також інша українка Ярослава Магучіх.
Виступи Левченко на минулих турнірах
- Юлія Левченко здобула "срібло" на Діамантові лізі у Монако, поступившись лише іншій українці Ярославі Магучіх.
- 22-річна легкоатлетка виграла золоту медаль на турнірі "Меморіал Ірени Шевінської" в Бидгощі. Левченко змогла перемогти з результатом в 2 метри.
- В Стокгольмі обидві українки знову залишили позаду решту суперниць. Магучіх та Левченко подолали висоту в 1,98 метра. Після цього вони почали брати висоту в 2 метри. Її лише з третьої спроби подолала Магучіх, а Левченко так і не змогла. Левченко здобула у свою скарбничку ще одну срібну нагороду.
- Левченко виграла золоту медаль на міжнародному турнірі Kamila Skolimowska Memorial. Вона показала перший результат – 1,92 м. На жаль, вона невдало намагалася поліпшити свій результат, причому в другій спробі (1,95 м) взагалі пролетіла під планкою.
- На турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 у німецькому Дассау українкам знову не було рівних. Юлії Левченко вдалось здобути над Ярославою Магучіх другу в цьому сезоні перемогу, перевершивши Ярославу за кількістю спроб. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць. Обидві атлетки показали підсумковий результат 1,96 м.