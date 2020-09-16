Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, здобула третю перемогу поспіль на змаганнях у новому сезоні. Цього разу українці не було рівних на турнірі у Хорватії.

Юлія Левченко була єдиною з українок на турнірі Continental Tou, який відбувався у Загребі (Хорватія). Але цього вистачило, щоб здобути для України перемогу, інформує World Athletics.

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Українкам знову немає рівних

Головними суперницями на цьому старті для Левченко у боротьбі за перемогу мали стати шведка Еріка Кінсі та легкоатлетка з Австралії Нікола Макдермотт. Обоє стрибунок брали у 2020 році планку на висоті 1.95 метри та вище, тоді як Левченко ділить найкращий результат сезону – 2.00 метри. Але такі прогнози були хибними, суперницям не вдалось нав'язати боротьбу єдиній українці.

Відразу чотирьом легкоатлеткам вдалось із першої спроби взяти висоту 1.87 метри. У наступній спробі на висоті 1.90 покинула боротьбу за нагороди словенка Лія Апостоловські, інші троє атлеток з першої спроби взяли цю висоту.

Планка на висоті 1.93 метри стала вирішальною для визначення призових місць. Левченко вдалось взяти таку висоту із першої спроби, а от її суперниці не зуміли підкорити дану висоту навіть з трьох спроб.

Левченко хотіла спробувати підкорити висоту 2 метри, але всі три спроби українки були невдалими. Тож її суперниці Кінсі та Макдермотт розділили між собою друге місце, обидві спортсменки взяли висоту 1.90.

Лідерська трійка турніру

Юлія Левченко (Україна) – 1.93 м Еріка Кінсі (Швеція) – 1.90 м Нікола Макдермотт (Австралія) – 1.90 м

Після турніру у Загребі Левченко летить у Італію, де вже у четвер, 17 вересня, виступатиме на етапі Діамантової ліги в Римі. Крім неї там змагатиметься також інша українка Ярослава Магучіх.

Виступи Левченко на минулих турнірах