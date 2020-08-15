Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на перших змаганнях після рестарту сезону. За перше місце спортсменка боролась з іншою українкою Юлією Левченко.

У Монако відбувся перший етап Діамантової ліги з легкої атлетики після відновлення сезону, пише 24 канал.

Оце так: Юлія Левченко претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

Україна у лідерах

Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко вважались головними фаворитками цих змагань у стрибках у висоту. Найбільшу конкуренцію українським дівчатам мали скласти болгарка Мірела Демірева і британка Катаріна Джонсон-Томпсон. Але цього вечора обидві зупинилися на висоті 1,84 метра.

It's a Ukrainian 1-2 in the women's high jump as Yaroslava Mahuchikh prevails over Yuliya Levchenko on countback.



Both clear 1.98#DiamondLeague #MonacoDL pic.twitter.com/CHfoSsISAI — World Athletics (@WorldAthletics) August 14, 2020

За спробами на висоті 1,95 метра уперед вийшла Ярослава Магучіх, подолавши їх з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць.

Обидвом українкам ж підкорилась висота 1,98. Але Магучіх використала меншу кількість спроб для цього, ніж Левченко, тому вийшла переможницею у цьому протистоянні.

На жаль, стрибнути на висоту 2,01 дівчатам не вдалось.

Трійку лідерок замкнула Жаннелль Шепер з Сент-Люсії, вона стрибнула на висоту 1,88, яка принесла їй бронзову нагороду.

Призова трійка:

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,98 м Юлія Левченко (Україна) – 1,98 м Жанель Шепер (Сент-Люсія) – 1,88 м

Тож українки дуже впевнено відкрили міжнародний літній сезон-2020.

Додамо, що у Магучіх найкращий результат – 2,04 завдяки якому дівчина стала срібною призеркою чемпіонату світу у 2019 році. А найкращий результат Левченко – 1,94 м у приміщенні та 2,01 м на відкритому повітрі.