Легкоатлетка Магучіх – переможниця етапу Діамантової ліги, Левченко – друга
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на перших змаганнях після рестарту сезону. За перше місце спортсменка боролась з іншою українкою Юлією Левченко.
У Монако відбувся перший етап Діамантової ліги з легкої атлетики після відновлення сезону, пише 24 канал.
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Україна у лідерах
Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко вважались головними фаворитками цих змагань у стрибках у висоту. Найбільшу конкуренцію українським дівчатам мали скласти болгарка Мірела Демірева і британка Катаріна Джонсон-Томпсон. Але цього вечора обидві зупинилися на висоті 1,84 метра.
За спробами на висоті 1,95 метра уперед вийшла Ярослава Магучіх, подолавши їх з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць.
Обидвом українкам ж підкорилась висота 1,98. Але Магучіх використала меншу кількість спроб для цього, ніж Левченко, тому вийшла переможницею у цьому протистоянні.
На жаль, стрибнути на висоту 2,01 дівчатам не вдалось.
Трійку лідерок замкнула Жаннелль Шепер з Сент-Люсії, вона стрибнула на висоту 1,88, яка принесла їй бронзову нагороду.
Призова трійка:
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1,98 м
- Юлія Левченко (Україна) – 1,98 м
- Жанель Шепер (Сент-Люсія) – 1,88 м
Тож українки дуже впевнено відкрили міжнародний літній сезон-2020.
Додамо, що у Магучіх найкращий результат – 2,04 завдяки якому дівчина стала срібною призеркою чемпіонату світу у 2019 році. А найкращий результат Левченко – 1,94 м у приміщенні та 2,01 м на відкритому повітрі.